جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آكى"، قال الكاردينال بارولين، على هامش لقاء فى روما عن تاريخ الكنيسة، إن "هناك قلق كبير من سير الأمور حتى الآن، رغم جهود المجتمع الدولى لوقف إطلاق النار"، معتبرًا أن "هذا الصراع يجلب الخراب والموت".
ولدى سؤاله عن إمكانية توسط الكرسى الرسولى فى الصراع، قال الكاردينال: "يبدو لى أن هناك من لا يريد التدخل"، مضيفًا: "عمليًا، لا.. ويبدو لى أن الظروف ليست مناسبة".
كما شدد أمين سر الفاتيكان على ترحيب الكرسى الرسولى بأى "مبادرة أو مساع حميدة أو أى من الأشكال الأخرى" للمساعدة أولاً وقبل كل شىء فى وقف إطلاق النار والعنف، وما يهمنا هو إنهاء هذا الصراع والتوصل إلى حل وفقًا لحل الدولتين، تعيشان فى سلام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفاتيكان يسبتعد التوسط بين إسرائيل وفلسطين: صراع يجلب الخراب والموت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.