الفاتيكان يسبتعد التوسط بين إسرائيل وفلسطين: صراع يجلب الخراب والموت

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آكى"، قال الكاردينال بارولين، على هامش لقاء فى روما عن تاريخ الكنيسة، إن "هناك قلق كبير من سير الأمور حتى الآن، رغم جهود المجتمع الدولى لوقف إطلاق النار"، معتبرًا أن "هذا الصراع يجلب الخراب والموت".

ولدى سؤاله عن إمكانية توسط الكرسى الرسولى فى الصراع، قال الكاردينال: "يبدو لى أن هناك من لا يريد التدخل"، مضيفًا: "عمليًا، لا.. ويبدو لى أن الظروف ليست مناسبة".

كما شدد أمين سر الفاتيكان على ترحيب الكرسى الرسولى بأى "مبادرة أو مساع حميدة أو أى من الأشكال الأخرى" للمساعدة أولاً وقبل كل شىء فى وقف إطلاق النار والعنف، وما يهمنا هو إنهاء هذا الصراع والتوصل إلى حل وفقًا لحل الدولتين، تعيشان فى سلام".