شروط القبول في كلية الملك فهد الامنية ضباط 1442 والمهلة المحددة للتقديم

شروط القبول في كلية الملك فهد الامنية لخريجين الثانوية لعام 1442-1443، سنتعرف معكم اليوم من خلال موقع ثقفني على شروط القبول في كلية الملك فهد الامنية، ويمكن لأي فرد التقديم عليها من خلال زيارة موقع ابشر للتوظيف الخص بوزارة الداخلية، وعن طريقه سيتيح للفرد ما يريد من معلومات عن رقم الهاتف الخاص بكلية الملك فهد الأمنية، وكذلك مكان وقوعها، وكيف يمكن لأي شخصص التسجيل عليها، كل تلك الأمور يتسائل عنها الكثيرون من محبي التقديم تحديدًا مع بدء التسجيل وكذلك التقديم، والكلية تمنح للفرد شهادة البكالوريا في العلوم الامنية، حيث أعلنت الكلية عن بدء قبول دفعة جديدة لهذا العام، ويمكن لكلاً من الجامعين وحتى خريجي الثانوية العامة على التقديم والتسجيل.

شروط القبول في كلية الملك فهد الامنية

من خلال وكالة الأنباء في المملكة العربية السعودية تم الاعلان عن شروط القبول في كلية الملك فهد الامنية، وجاء هذا الإعلان صباح اليوم السابق الموافق الاثنين 17 من شهر مايو 2021، وإليكم شروط القبول فيه:

ينبغي أن يكون المتقدم للكلية من أصل سعودي ومنشأه سعودي كذلك.

أشارت الكلية أنه يمكن التغاضي عن النشأة، بانه قد يكون نشأ مع الأب خلال تأديته لعمله خارج المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك والسمعة.

ينغي ألا يكون قد حكم عليه سابقًا بجريمة شرف أو السرقة، أو الحد الشرعي.

يجب ن يجتاز الاختبارات الطبية بكفاءة، وأن يكون لائق طبيًا.

يجب وجود تناسب ما بين لياقته الجسدية مع طوله ووزنه.

يجب حصوله على الشهادة الخاصة بالثانوية العامة أي كانت علمي أم شرعي، طبيعية أو إنسانية من حيث نظام المقررات.

في حال كان من خريجي الثانوية العامة؛ يشترط أن يكون للعام الدراسي الذي تم انقضائه فقط.

يجب ألا يكون سبق له الزواج من أجنبية.

ينبغي ألا يكون قد تم فصله من احد المعاهد أو الكليات.

يشترط اجتياز الاختبارات الخاصة بالقدرات العامة بنسبة لا تقل عن 70%.

ينبغي الا يقل سنه عن 17 سنة ولا يزيد سنه عن 22 سنة.

موعد التقديم في كلية الملك فهد الامنية

وبعدما تعرفنا على شروط القبول في كلية الملك فهد الامنية، سنتعرف على موعد التقديم: