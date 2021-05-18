خطوات التقديم في كلية الملك فهد الامنية 1442 لخريجي الثانوية العامة الدورة 65 (ضباط) رابط التقديم واهم الشروط نجد تساؤلات متعددة من راغبي تقديم طلب التحاق لتلك المؤسسة العريقة في المملكة العربية السعودية، ويمكنكم متابعة موقعنا للتعرف على كافة التفاصيل وخطوات التقديم وذلك عبر منصة أبشر للتوظيف، حيث تبدأ طلبات الإلتحاق بالوظيفة عبر الموقع اللكتروني للتوظيف “ابشر” بداية من اليوم الثلاثاء وحتي الأحد المقبل 11/10/1442 ونستعرض معكم أهم الشروط التي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي لراغبي اللتحاق بطلب وظيفي بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة الدورة 65 للعام الحالي 1442.

الان فتح باب القبول عبر ابشر

بعد إن قامت الادارة العامة للقبول المركزي في المملكة العربية السعودية بإعلان فتح وتفعيل رابط قبول خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية في دورتة 65 بكلية الملك فهد الأمنية، وذلك للعمل في احدي القطاعات الأمنية بعد التخرج وفقا لتلك الشروط

المتقدم سعودي المنشأ والأصل.

لم تصدر علية اي احكام في جرم او ما يخل بالشرف.

لائق ومعافي جسديا.

حسن السيرة الذاتية وحسن السير والسلوك.

حديث التخرج من الثانوية العامة للعام الحالي فقط ولا يقبل الأعوام السابقة.

المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 80 %.

الحد الادني للعمر 17 عام، وكذلك الحد الاقصي للقبول 22 عام.

الطالب اجتاز إختبارات القدرات العامة بنسبة 70% بحد أدني.

خطوات التقديم في كلية الملك فهد الامنية 1442 لخريجي الثانوية العامة الدورة 65 (ضباط)

خطوات التقديم في كلية الملك فهد الامنية 1442 لخريجي الثانوية العامة الدورة 65 (ضباط) نستعرضها معكم بوضوح لتسهيل عملية رفع طلبات الإلتحاق

زيارة رابط موقع ابشر للتوظيف الرسمي . إدخال رقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة. رفع الأوراق والمستندات عبر الموقع.

يتحمل الطالب المتقدم كافة البيانات المكتوبة وفي حالة مخالفتها للوقع يكون للجنة حق استبعاد الطلب، ويتم تعيين موعد المقابلةالشخصية عن طريق رسالة نصية مرسلة من قبل اللجنة بعد الحصول علي القبول المبدئي.