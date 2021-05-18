أوبو رينو OPPO Reno 6 هاتف جديد بشكل أنيق ومواصفات خرافية

أوبو رينو OPPO Reno 6 سلسلة هواتف جديد تنظم لإصدارات الشركة الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، مواصلة من خلالها إبداعها في إطلاق جوالات ذات شكل أنيق وطراز فريد يجذب العملاق ومواصفات رائعة حديثة، وهو ما دفع الشركة إلى الإقدام على السلسلة الجديدة التي تضم (Reno 6 وReno 6 Pro وReno 6 Pro)، وذلك بعد نحاج رينو 5 وتحقيقه نسب مبيعات كبيرة، كما يساعدها على ذلك حملات الداعية والإعلان القوية أي الحملات التسويقية الناجحة، مثل تعاقدها من النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، تتناول معكم بالتفاصيل أبرز المواصفات التي تجلبها السلسلة الجديدة.

مواصفات أوبو رينو OPPO Reno 6

أما عن أبرز المواصفات التي يجلبها هاتف أوبو رينو OPPO Reno 6، فيأتي بشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.43 بوصة ذات أبعاد 156.8 × 72.1 × 7.59 مللي، وتدعم أيضًا معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، بالإضافة إلى وجود بطارية ضخمة بسعة 4200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بسعة 65 واط وتدوم في الشحن لفترات طويلة، والمفاجأة الجديدة أنه يعمل على نظام أندرويد 11 الأحدث مع معالج Dimensity 900.

كاميرات فائقة الدقة في التصوير

كما أقدمت أوبو على غرار هواوي من تعديل وضعية ودقة الكاميرات في هواتفها الجديد، والتي تأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony IMX766 الرائعة، مدعومة بـ 3 مستشعرات أخرى، و3 عدسات فائقة السرعة منها ما هو بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة مكبرة بدقة 13 ميجابكسل، وثالثة بدقة 2 ميجابكسل للعمق، وسيتم تزويده أيضًا بـ نوتش في أعلى يسار الشاشة للكاميرا السيلفي، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة وفلاش LED .

يأتي بألوان جذابة وشيقة

من المقرر أن يتم تدشين النسخة الأولى من هواتف أوبو رينو 6 خلال الأيام القليلة المقبلة بنهاية شهر مايو الجاري، ويأتي بتشكيلة رائعة من الألوان التي تناسب مختلف الأذواق مثل اللبني والرمادي، أما عن سعره فمن المتوقع وفق عدد من المواقع والتقارير الأجنبية المهتمة، فإن الهاتف الجديد يبدأ سعره من 500 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يعادل 8000 جنيه مصري أو ما يعادل 1800 ريال سعودي تقريبًا، وقد يزيد أو ينقص قليلاً ويرتفع مع النسخة البرو.