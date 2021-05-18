موعد التسجيل في جامعة الملك خالد 1442 وشروط القبول؛ تُعد جامعة الملك خالد جامعة حكومية مجانية تضم 24 كلية في مختلف المجالات العلمية والنظرية والطبية، وتقع في أبها جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت عمادة القبول في الجامعة عن موعد التقديم لعام 1442، لذلك زاد البحث من قِبل الطلاب خلال الفترة الحالية لمعرفة تاريخ التقديم وكذلك شروط القبول في جامعة الملك خالد 1442.

موعد التسجيل في جامعة الملك خالد 1442

يبحث الكثير من الطلاب عن موعد التقديم في جامعة الملك خالد، وذلك بعد أن بدأت الجامعة بالفعل في استقبال الطلبات حتى يتمكنوا من الالتحاق بها حيث أنها من أفضل الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية فهي تحتل المركز 24 عربياً والمركز 448 عالمياً، وقد أعلنت عمادة التعليم الالكتروني عن بدأ استقبال طلبات الدراسات العليا من يوم 24 رمضان وحتى يوم 10 من شهر شوال، وأيضاً سوف يتم استقبال طلبات الطلاب الجدد من يوم 23 ذو القعدة 1442 حتى 28 ذو القعدة وذلك عبر الموقع الرسمي للجامعة.

شروط القبول بجَامعة الملك خالد 1442

يوجد بعض الشروط التي لابد من توافرها في الطالب المتقدم لجامعة الملك خالد هما:

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو يكون من أم سعودية.

يجب ألا يكون الطالب تعرض للفصل أو التأديب من أي جامعة.

يجب أن تكون بطاقة الهوية للمتقدم فعالة.

يجب أن يكون المعدل التراكمي للثانوية أعلى من 90%.

يجب ألا يمر أكثر من 5 سنوات على تاريخ الحصول على الشهادة الثانوية .

وهذه تكون شروط القبول في جامعة الملك خالد التي لابد من توافرها في الطالب المتقدم للتسجيل في الجامعة.

طريقة التسجيل في جَامعة الملك خالد 1442

أعلنت جامعة الملك خالد عن بدء موعد التسجيل وذلك من خلال البوابة الالكترونية للجامعة حيث يمكنك فقط اتباع الخطوات التالية للتسجيل في الجامعة :

الدخول إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك خالد. كتابة الاسم وكلمة السر. كتابة رقم الهوية. كتابة كافة البيانات الشخصية بشكل صحيح والتأكد منها جيداً. كتابة رقم الجوال بشكل صحيح حتى تتمكن الجامعة من التواصل معك بكل سهولة. كتابة الرغبات بالترتيب .

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال موعد التسجيل في جامعة الملك خالد، شروط القبول في جامعة الملك خالد, طريقة التقديم في جامعة الملك خالد.