تمويل بدون كفيل لجميع القطاعات معتمدة وغير معتمدة البنك الأهلي ميسر للنساء والرجال والمتقاعدين

تمويل بدون كفيل لجميع القطاعات معتمدة وغير معتمدة البنك الأهلي السعودي حيث يعطي القرض للجهات الغير مدرجة من التي تحول رواتب موظفيها إلى إليه عبر نظام سريع، وفي هذا الإطار يقدم عدة مميزات وتسهيلات تجعل التمويل ميسر للغاية، مما يشمل الرجال والنساء والمتقاعدين في كل القطاعات لا يشترط تقديم ضامن وبدون إضافة ضريبة القيمة المضافة ولا رسوم إدارية وهذا يعتبر من أفضل المنتجات التمويلية في السعودية بالإضافة أن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب أن يتمتع البنك الأهلي بمجموعة مميزة من الخبراء في خدمة العملاء والاستثمار من أجل مساعدة العملاء في اختيار التمويل المناسب وتسهيل الإجراءات عليهم لحين الصرف والحصول على المال.

تمويل شخصي جديد من البنك الأهلي السعودي

يوفر البنك الأهلي التجاري عدة قروض بجانب العروض التمويلية التي تشمل عروض تمويل السيارات بدون كفيل على الجديدة والمستعملة، بالإضافة إلى التمويل العقاري الميسر، فيما خصص القرض الشخصي بحيث يناسب معظم الفئات حتى الأشخاص الذين يعملون لدى جهات غير معتمدة هذا الأمر الذي كان يمثل لهم صعوبة الحصول على قرض من البنوك والشركات الأخرى، أما بنك الأهلي أعطى مميزات إضافية على النحو التالي:-

التمويل مجاز من هيئة الرقابة الشرعية متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الموافقة الفورية على القرض في حالة اكتمال المستندات.

قرض ميسر بدون كفيل غارم للنساء والرجال والمتقاعدين.

إمكانية السداد المبكر مع خصم وفق ضوابط البنك المركزي السعودي.

تمويل بدون رسوم بأسهل الإجراءات.

فترات السداد مرنة حتى 5 سنوات.

قرض للمتقاعدين حتى عمر الـ75 سنة.

تأمين مجاني في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا سمح الله.

إمكانية تأجيل قسط شهر رمضان.

الحد الأدنى للراتب 3000 ريال للسعوديين و4000 ريال للمقيمين.

تاريخ التعيين للسعوديين والمقيمين في الشركات الكبرى والقطاع الحكومي ثلاثة أشهر، بينما تكون المدة سنة للكل في القطاع الخاص والجهات الأخرى.

لا يقل العمر عن 18 سنة للسعوديين و21 للمقيمين لا يزيد عن 60 سنة وقت سداد آخر قسط.

المتقاعدين متاح لهم حتى عمر 75 عاماً.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض بدون كفيل لجميع القطاعاتطريقة تقديم طلب تمويل بدون كفيل لجميع القطاعات

عبر الدخول على موقع البنك الأهلي التجاري السعودي www.alahli.com/ar-sa

ثم اختر تمويل الأفراد ومنها التمويل الجديد وتعبئة نموذج الطلب الموجود أسفل الصفحة في الموقع، أو يمكنك الاتصال على رقم 8002441005.

المستندات المطلوبة/ بطاقة هوية وطنية – إقامة سارية الصلاحية، تعريف بالراتب موضح المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين + خطاب تحويل الراتب.