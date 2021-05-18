دوت الخليج :- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنه سيعمل في الأيام المقبلة مع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "اقتراح ملموس للتهدئة ولمسار محتمل للمحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين".
وقال في مؤتمر صحفي إنه سيتطرق إلى قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمبنى يضم وسائل إعلام في غزة عندما يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
رويترز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون: سأعمل مع الملك على التهدئة في الأراضي الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.