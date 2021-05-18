ماكرون: سأعمل مع الملك على التهدئة في الأراضي الفلسطينية

دوت الخليج :- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنه سيعمل في الأيام المقبلة مع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "اقتراح ملموس للتهدئة ولمسار محتمل للمحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقال في مؤتمر صحفي إنه سيتطرق إلى قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمبنى يضم وسائل إعلام في غزة عندما يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

رويترز