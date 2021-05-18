السعودية تستدعي السفير اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، السفير اللبناني لدى الرياض، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بخصوص الإساءات الصادرة عن وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إنها "تندد وتستنكر بشدة" ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني، من "إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون"، وفق ما ذكرت وكالة واس.

وأضافت: "نظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين، فقد استدعت الوزارة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة، للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني. وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية".

واعتبرت الخارجية السعودية أن تصريحات شربل وهبة "تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات التاريخية بين البلدين".

من جانبها، أكدت الرئاسة اللبنانية، أن تصريحات وهبة هي "رأي شخصي لا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية"، معتبرة أن الهدف منها "الإساءة إلى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة".

وأكدت على "عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة".