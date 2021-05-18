نيابة البحرين تقاضى البنك المركزى الإيرانى بتهمة غسل 1.3 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - أحالت النيابة العامة البحرينية البنك المركزى الإيرانى وبنوكًا أخرى إلى المحاكمة الجنائية، اليوم الثلاثاء، بتهمة غسل أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكى عبر "بنك المستقبل".





ووفقا لوكالة أنباء البحرين، اليوم الثلاثاء، قال النائب العام على بن فضل البوعينين، إنه "فى إطار التحقيقات المكثفة التى تجريها النيابة العامة عن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل فى البحرين والبنوك الإيرانية فى الخارج المرتبطة به، بين 2008 و2012 كُشفت ممارسات مصرفية أخرى، على خلاف أحكام القانون".

وكان البنك المركزى البحرينى أغلق بنك المستقبل فى 2016، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وأشار النائب العام إلى أنه "ثبت إصدار البنك المركزى الإيرانى تعليماته إلى بنك المستقبل لاستخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية لإخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله، لصالح البنوك الإيرانية، والتحايل على العقوبات الدولية على الكيانات الإيرانية فى مجال المعاملات المصرفية".

وقال: "تنفيذًا لتلك التعليمات، أرسل مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولى البنوك الإيرانية، والبنك المركزى الإيرانى، وحولوا، وتلقوا أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكى عبر ذلك النظام البديل".

كما أوضح فضل البوعنين، أنه "بناء على ما ثبت من أدلة، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها، وهى بنك المستقبل وبنك ملى إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزى الإيرانى".

ولفت المسؤول البحرينى إلى تحقيقات أخرى لا تزال جارية فى العديد من المخالفات المماثلة، عبر بنك المستقبل والبنوك الإيرانية لتحديد المسؤولية الجنائية فيها.