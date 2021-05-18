عاجل.. أبومازن يلقى كلمة بالبرلمان العربى فى جلسته الطارئة بشأن فلسطين غدا

جدة - نرمين السيد - يعقد البرلمان العربى برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، جلسة طارئة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غداً الأربعاء 19 مايو 2021، لبحث العدوان الإسرائيلى المتواصل على أبناء الشعب الفلسطينى وانتهاكاته المستمرة لحرمة المسجد الأقصى، وعدوانه الغاشم على قطاع غزة.





ومن المقرر، أن يشارك الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، فى هذه الجلسة، وسيلقى كلمة يستعرض خلالها مستجدات الأوضاع فى فلسطين فى ظل الانتهاكات الإسرائيلية وعدوانها على الشعب الفلسطينى الأعزل.

كما سيشارك فى الجلسة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ، حيث يلقى كلمة حول تلك التطورات وآليات مواجهة هذا العدوان الصهيونى الغاشم على الشعب الفلسطينى.

وتبحث الجلسة الطارئة للبرلمان العربى الجرائم والانتهاكات، التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى كافة الأراضى الفلسطينية فضلاً عن التهجير القسرى لأهالى حى الشيخ جراح، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان التوسعية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

على صعيد آخر، عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربى اليوم اجتماعها الطارئ، ناقشت خلاله جدول أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربى ومشروع القرار المزمع صدوره غدا.