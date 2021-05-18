عاجل.. فرنسا تطالب إسرائيل بضمان وصول سريع ودون عوائق للمساعدات إلى غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن فرنسا طلبت من إسرائيل ضمان الوصول السريع وبدون عوائق للمساعدات إلى غزة.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن فرنسا طلبت من إسرائيل ضمان الوصول السريع وبدون عوائق للمساعدات إلى غزة. وكانت الأمم المتحدة رصدت نزوح 52 ألف فلسطيني جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.

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