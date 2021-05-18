موسكو تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف فورى لإطلاق النار

جدة - نرمين السيد - أعلن ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تدعو طرفى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى إلى وقف فورى لإطلاق النار.





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