إسرائيل: مقتل عاملين من تايلندا بعد قصف صاروخى أطلق من غزة

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أصاب صاروخ مصنع تعبئة فى صحراء النقب مباشرة، بالقرب من مدينة بئر سبع الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مضيفة أن جميع القتلى هم عمال من تايلندا.

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