الاستعلام عن جاهزية الجواز السفارة السودانية هي واحدة من أبرز الخدمات المتواجدة في المملكة لكافة المواطنين السودانيين المقيمين بها، لذا يُمكنك الحصول على خدمتك ولكن ينبغي عليك حجز موعد سابق في السفار بشكل إلكتروني، واليوم سوف نتطرق للمزيد عبر السطور القادمة تابعونا.

الاستعلام عن جاهزية الجواز السفارة السودانية

وفرت السفارة السودانية إمكانية الاستعلام عن جاهزية الجواز عن طريق اتباع بعض الخطوات وهي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بالسفارة السودانية .

. بعد ذلك أختر الخدمات الإلكترونية ثم قم بإدخال الرقم الوطني ثم أنقر على كلمة الاستعلام.

سوف يظهر لك جميع التفاصيل التي تخص الجواز.

خطوات حجز موعد في السفارة السودانية

السفارة السودانية في الرياض توفر خدمة حجز موعد إلكترونياً قبل الذهاب لإنجاز المهام الخاصة بهم، لذا يُمكنكم اتباع ما يلي:

الاتجاه إلى رابط الموقع الخاص بالسفارة السودانية.

أنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم اختر حجز المواعيد ثم اكتب الرقم الوطني الخاص بك.

أدخل كلمة المرور في الخانة المخصصة له ثم الكود المرئي ثم أضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

أختر نوع الخدمة التي تود الحصول عليها ثم اختر التاريخ الذي يناسبك ثم تأكد من الحجز.

سوف تصلك رسالة إلى جوالك بالموعد المُحدد للزيارة وينبغي عليك التوجه في ذات الوقت دون تأخير.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتجديد جواز السفر السوداني

هناك بعض الأوراق التي ينبغي على الشخص تقديمها للسفارة وهي:

صورة فقط من الرقم الوطني، وصورة من جواز سفر قديم.

صورة من إخلاء طرق من قبل الزكاة والضرائب.

في حالة الأطفال ينبغي اصطحاب الوالد.

ما هي رسوم تجديد جواز السفر من السفارة السودانية؟

إذا كنت ترغب في الحصول على موعد في السفارة وضحنا ذلك فيما سبق، والآن سوف نتطرق للحديث عن الرسوم وهي:

المواطن البالغ يقوم بتسديد رسوم قدرها 530 ريال سعودي.

أما إذا كان طالب سوف يدفع 305 ريال.

في حالة الطفل يتم تسديد فقط 210 ريال سعودي.

أما الجواز التجاري فيتم دفع 2031 ريال سعودي.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان الاستـعلام عن جاهزية الجواز السفارة السودانية وتطرقنا للحديث عن كل ما يخص تلك الموضوع.