إقامة مجانية لدول أجنبية أفضل الدول الأجنبية التي تمنح إقامة مجانبية للوافدين

هناك العديد من الناس الذين يريدون السفر والهجرة أو التجول في مختلف بلاد العالم وقد وجد أنه يوجد إقامة مجانية لدول أجنبية حيث أن هناك مجموعة من دول تمنح المقيم هناك إقامة دون مقابل مادي ويمكن الانتقال إليها بكل سهولة، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة تلك الدول وأكثر ما يميزها.

إقامة مجانية لدول أجنبية أهم الدول التي تعرض الإقامة بها وتحسين الدخل:

إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون التجول والترحال لمشاهدة أماكن مختلفة من العالم أو إذا كنت ترغب بالهجرة أو الذهاب للعمل في الخارج من أجل تحسين الدخل والأوضاع الاجتماعية فهناك مجموعة من الدول التي تعرض عليك الإقامة المجانية بلا مقابل مادي.

كورتيس، نبراسكا، الولايات المتحدة:

تنتمي تلك المدينة إلى مقاطعة نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية وتتميز أنها مدينة هادئة للغاية وقليلة التعداد السكاني كما تتميز بالمناظر الخلابة والطبيعة الهادئة لذلك يعرض فيها المسئولون امتلاك قطعة أرض مجاناً دون مقابل مادي ولكن عليك عرض فكرة تمكنهم من تحسين البنية التحتية للمدينة.

بونجا، أستورياس، إسبانيا:

توجد تلك المدينة في شمال شرق اسبانيا وهي مدينة من المدن القديمة في البلاد كما أن عدد سكانها قليل للغاية لذلك سعياً لتعمير تلك المدينة تعرض الجهات الحكومية مبلغ ثلاثة آلاف دولار للشباب المتزوجين للانتقال فيها والعيش هناك وتعميرها.

تعرض الحكومة أيضاً ثلاثة آلاف دولار لكل طفل تنجبة الأسرة وذلك لتشجيع المواطنين على زيادة عدد المواطنين فيها.

إقامة مجانية لدول أجنبية:

آلاسكا، الولايات المتحدة

أكثر ما يميز مدينة الاسكا أنها مدينة باردة لذلك فهي قليلة الأعداد السكانية ولهذا تعرض الحكومة على العاملين العديد من البالغ حتى ينتقلوا ليعيشوا في تلك المنطقة على شرط ألا يتركوا المدينة قبل انقضاء عام على الأقل من تاريخ انتقالهم إليها.