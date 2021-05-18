خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية، وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، عملت الحكومة على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين عبر المنصات التابعة لها، والتي تضم منصة أبشر الإلكترونية، حيث ساعدت في إنجاز معاملات العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة في وقت قصير دون الحاجة إلى الذهاب للمؤسسات الحكومية، ومن أهم خدمات منصة أبشر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية سواء برقم الهوية أو رقم اللوحة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

الاستعلام عن المخالفات المرورية من أهم ما يبحث عنه المقيم والمواطن داخل المملكة، وذلك لسداد هذه المخالفات في موعدها وعدم تعرضه للغرامة المالية، ويمكن الاستعلام عن المخالفات كالتالي:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. اختيار أيقونة الاستعلامات الإلكترونية، ومنها نختار الاستعلام عن المخالفات المرورية. إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاص بالمستعلم. كتابة الرمز المرئي والضغط على عرض المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

أتاحت منصة أبشر الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، وذلك كما يلي:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار أيقونة الخدمات المرورية.

اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

إدخال رقم اللوحة الخاص بالسيارة.

كتابة البيانات المطلوبة، والضغط على عدد ونوع المخالفات المرورية المسجلة.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الهاتف

يمكن كذلك الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق الاتصال برقم 989، ثم الضغط على رقم 1، وبعدها نضغط على رقم 1 مرة أخرى للاستعلام عن المخالفات المرورية، وبعدها عليك إدخال رقم الهوية الوطنية متبوعا ب #.

المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية

نعرض لكم بعض المخالفات المرورية التي تتراوح غرامتها من 500 ريال إلى 900 ريال: