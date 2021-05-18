خطوات وشروط تقسيط المشتريات من جرير، خدمة تقسيط المشتريات من الخدمات التي تقدمها مكتبة جرير للعملاء بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل، وذلك ليتمكن العملاء والمستهلكين من شراء ما يرغبون فيه ودفع قيمة المشتريات على أقساط شهرية بفترة سداد تصل إلى 36 شهر بدون دفعة أولى أو كفيل، فقط يلزم توافر الهوية الوطنية وتعريف بالراتب وكشف حساب لراتب آخر 3 شهور للعميل.

خطوات تقسيط المشتريات من جرير

تقدم مكتبة جرير خدمة تقسيط المشتريات عبر المعارض التابعة للمكتبة في كافة أنحاء المملكة، حيث يمكن للعميل الاشتراك في الخدمة عبر الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمكتبة جرير.

من القائمة الرئيسية نختار تقديم طلب الآن.

كتابة البيانات المطلوبة، ورفع المستندات المطلوبة ( صورة الهوية الوطنية، صورة بإجمالي الراتب، صورة حساب بنكي نشط).

يتم تنفيذ طلب التقديم خلال نصف ساعة من التقديم عليه، وبعدها يمكنك التوجة إلى أحد معارض مكتبة جرير وشراء ما يلزمك.

شروط تقسيط المشتريات من جرير

خدمة تقسيط المشتريات من جرير تساعد المستفيد من شراء ما يلزمه بالتقسيط على شهور عديدة، وذلك بعد توافر الشروط الآتية: