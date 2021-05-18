- 1/2
- 2/2
خطوات وشروط تقسيط المشتريات من جرير، خدمة تقسيط المشتريات من الخدمات التي تقدمها مكتبة جرير للعملاء بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل، وذلك ليتمكن العملاء والمستهلكين من شراء ما يرغبون فيه ودفع قيمة المشتريات على أقساط شهرية بفترة سداد تصل إلى 36 شهر بدون دفعة أولى أو كفيل، فقط يلزم توافر الهوية الوطنية وتعريف بالراتب وكشف حساب لراتب آخر 3 شهور للعميل.خطوات تقسيط المشتريات من جرير
تقدم مكتبة جرير خدمة تقسيط المشتريات عبر المعارض التابعة للمكتبة في كافة أنحاء المملكة، حيث يمكن للعميل الاشتراك في الخدمة عبر الخطوات الآتية:
- زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمكتبة جرير.
- من القائمة الرئيسية نختار تقديم طلب الآن.
- كتابة البيانات المطلوبة، ورفع المستندات المطلوبة ( صورة الهوية الوطنية، صورة بإجمالي الراتب، صورة حساب بنكي نشط).
- يتم تنفيذ طلب التقديم خلال نصف ساعة من التقديم عليه، وبعدها يمكنك التوجة إلى أحد معارض مكتبة جرير وشراء ما يلزمك.
خدمة تقسيط المشتريات من جرير تساعد المستفيد من شراء ما يلزمه بالتقسيط على شهور عديدة، وذلك بعد توافر الشروط الآتية:
- يقوم المواطن بتقديم طلب إلكتروني عبر موقع مكتبة جرير.
- يمكن التقسيط بشرط أن يكون الحد الأدنى لقيمة المشتريات 3000 ريال، والحد الأقصى 30 ألف ريال سعودي.
- يحق للمستفيد الاختيار بين مدة التقسيط سواء 6 شهور أو 12 أو 18 او 24 أو 36 شهر.
- الحصول على هامش ربح تنافسي بقيمة 1.85٪.
- يمكن استبدال المشتريات، ولكن لا يمكن استرداد قيمة هذه المشتريات.
- أن يكون العميل على رأس العمل في القطاعات الحكومية لمدة لا تقل عن 3 شهور، ويتقاضى راتب 3500 ريال.
- في حالة العملاء المقيمين يجب ألا يقل عمره عن 25 عام، ولا يقل راتبه عن 5000 ريال.
الوسوم
خطوات وشروط تقسيط المشتريات من جرير، خدمة تقسيط المشتريات من الخدمات التي تقدمها مكتبة جرير للعملاء بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل، وذلك ليتمكن العملاء والمستهلكين من شراء ما يرغبون فيه ودفع قيمة المشتريات على أقساط شهرية بفترة سداد تصل إلى 36 شهر بدون دفعة أولى أو كفيل، فقط يلزم توافر الهوية الوطنية وتعريف بالراتب وكشف حساب لراتب آخر 3 شهور للعميل.خطوات تقسيط المشتريات من جرير
تقدم مكتبة جرير خدمة تقسيط المشتريات عبر المعارض التابعة للمكتبة في كافة أنحاء المملكة، حيث يمكن للعميل الاشتراك في الخدمة عبر الخطوات الآتية:
- زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمكتبة جرير.
- من القائمة الرئيسية نختار تقديم طلب الآن.
- كتابة البيانات المطلوبة، ورفع المستندات المطلوبة ( صورة الهوية الوطنية، صورة بإجمالي الراتب، صورة حساب بنكي نشط).
- يتم تنفيذ طلب التقديم خلال نصف ساعة من التقديم عليه، وبعدها يمكنك التوجة إلى أحد معارض مكتبة جرير وشراء ما يلزمك.
خدمة تقسيط المشتريات من جرير تساعد المستفيد من شراء ما يلزمه بالتقسيط على شهور عديدة، وذلك بعد توافر الشروط الآتية:
- يقوم المواطن بتقديم طلب إلكتروني عبر موقع مكتبة جرير.
- يمكن التقسيط بشرط أن يكون الحد الأدنى لقيمة المشتريات 3000 ريال، والحد الأقصى 30 ألف ريال سعودي.
- يحق للمستفيد الاختيار بين مدة التقسيط سواء 6 شهور أو 12 أو 18 او 24 أو 36 شهر.
- الحصول على هامش ربح تنافسي بقيمة 1.85٪.
- يمكن استبدال المشتريات، ولكن لا يمكن استرداد قيمة هذه المشتريات.
- أن يكون العميل على رأس العمل في القطاعات الحكومية لمدة لا تقل عن 3 شهور، ويتقاضى راتب 3500 ريال.
- في حالة العملاء المقيمين يجب ألا يقل عمره عن 25 عام، ولا يقل راتبه عن 5000 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات وشروط تقسيط المشتريات من جرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.