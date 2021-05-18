شروط وخطوات الحصول على تمويلات بنك الراجحي 2021 بنك الراجحي من البنوك العريقة في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم خدمات مصرفية متنوعة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، كما يقدم تمويلات متنوعة للعديد من الأفراد والتي تعمل على تذليل الصعوبات المالية التي يواجهها هؤلاء الأفراد في الزواج أو بناء وترميم المباني والمنازل، أو تمويلات لعمل مشاريع تدر دخل لهم، ويوفر بنك الراجحي جميع هذه التمويلات بتسهيلات رائعة وفترة سداد تمتد إلى شهور عديدة.

شروط الحصول على تمويلات بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي تمويلات شخصية تراعي الشروط والأحكام الإسلامية لجميع الأفراد التي تتوافر فيهم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية، ويعمل في القطاع العام أو الخاص.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام أو عن سن التقاعد.

أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم 2000 ريال سعودي، أو أن يكون الدخل للمتقاعد 1900 ريال سعودي.

إذا كان دخل المتقدم يزيد عن 25 ألف ريال سعودي يخصم من العميل 45٪، وما دون ذلك يخصم 50٪.

تقديم كشف حساب بنكي لآخر 3 شهور من الراتب للمتقدم.

أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي لدى بنك الراجحي، وسجل ائتمان.

خطوات الحصول على تمويلات بنك الراجحي

يمكن للمواطن الذي يرغب في الحصول على تمويل بنك الراجحي، وتتوافر فيه الشروط السابقة أن يقدم على تمويل بنك الراجحي، وذلك بتحميل التطبيق الخاص ببنك الراجحي من جوجل بلاي، وتسجيل الدخول إلى التطبيق، واتباع التعليمات التي يعرضها التطبيق من أجل التقديم على التمويل.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل بنك الراجحي

في حالة موافقة البنك للحصول على تمويل شخصي، يجب إحضار المستندات التالية: