شاهد .. العياصرة : فلسطين غيرت المعادلة وعلى المنطقة أن تفهمها

دوت الخليج :- وجه النائب عمر العياصرة رسالة الى غزة قال فيها إننا نتنفس من خلالكم ، وإن هذه الوقفة هي دعم لفلسطين .
وطالب في لقاء مع المدينة نيوز عقب تنفيذ الحركة الاسلامية وفعاليات شعبية وقفة تضامنية مع القدس والاقصى عصر الاحد امام المسجد الحسيني ، طالب الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني من تل ابيب .
وقال : " لقد تغيرت المعادلة الآن ، وباتت المقاومة تفرض شروطها " مذكرا بانتفاضة الخط الاخضر وسقوط شهيد في اللد ، وقال : إن هذه معادلة جديدة على المنطقة أن تفهمها .
شاهد العياصرة :
المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا
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