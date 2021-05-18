شاهد .. العضايلة : نحن في الاردن اصحاب القضية الفلسطينية ولسنا مجرد متضامنين

دوت الخليج : طالب امين عام حزب جبهة العمل المهندس مراد العضايلة الحكومة بأن تقطع العلاقات مع اسرائيل .

وقال في تصريح للمدينة نيوز عقب تنفيذ الحركة وفعاليات شعبية وقفة تضامنية مع القدس والاقصى عصر الاحد امام المسجد الحسيني : إن على الحكومة أن لا تغيب عن المشهد وان ترتقي لمستوى ما يجري وتلغي وادي عربة .

وتابع : إننا في الاردن اصحاب قضية ولسنا فقط مجرد متضامنين .

شاهد العضايلة : المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

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