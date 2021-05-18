اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2021 حيث تبدأ امتحانات العملي يوم السبت الموافق 5 يونيو 2021 وتستمر حتي يوم الخميس 17 يونيو 2021، كما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية النظري يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021 وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي يوم الخميس 1 يوليو 2021، كما تبدأ أعمال التصحيح عقب نهاية الامتحانات مباشرة على أن يتم إعلان نتيجة الامتحانات الخاصة بدبلوم المدارس الفنية التجارية، ودبلوم المدارس الفنية الصناعية، ودبلوم المدارس الفنية الزراعية، ودبلوم المدارس الفندقية نظام الثلاث والخمس سنوات بعد عيد الأضحى المبارك.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2021

يتضمن جدول الامتحانات الخاص بالدبلومات الفنية جميع التخصصات وجميع الشعب، حيث يشمل جدول امتحان دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات، وجدول امتحانات التعليم المزدوج نظام الثلاث سنوات، وجدول امتحانات المهن التجارية، وكذلك جدول امتحان دبلوم المدارس الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام الثلاث والخمس سنوات، وامتحانات التعليم المزدوج نظام الثلاث سنوات والمهند الفندقية.

كما يتضمن جدول الامتحانات، امتحانات دبلوم الدارس الثانوية الفنية الزراعية الدور الأول لعام 2021 جميع الشعب والتخصصات، ويتضمن جدول سير امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات دور أول 2021 جميع التخصصات، وجدول سير امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات بنظام الدمج جميع التخصصات، وجدول امتحان المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج نظام السنوات الثلاث “المهن الصناعية” دول أول 2021.

ويتضمن كذلك جدول سير امتحان دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات دور أول، وجدول سير امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات “إعداد مهني” الدور الأول، وجدول سير امتحان دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات دور أول، وجدول سير امتحان دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات “دمج” دور أول، جميع الشعب والتخصصات.

رابط الحصول على جدول امتحان المدارس الفنية الدور الأول 2021

ويمكن لولي الأمر أو الطالب معرفة جدول امتحانات الدبلومات الفنية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث أن الملف بصيغة PDF مكون من 97 ورقة تتضمن جميع الامتحانات الخاصة بالدبلوم التجاري والصناعي والزراعي والفندقي ونظام الدمج نظام ثلاث وخمس سنوات.

جدول امتحان دبلوم المدارس الفنية الدور الأول 2021