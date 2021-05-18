يمكن ضبط الآن بسهولة تردد قنوات osn المشفرة والمفتوحة 2021 أوربت شوتايم عبر القمر الصناعي النايل سات على جهاز الاستقبال للاستمتاع بمجموعة قنوات شبكة أوربت شوتايم الرائعة، والتي تعد من أكبر الشبكات التلفزيونية الفضائية، والتي تتميز بقنواتها المتنوعة ما بين قنوات الأفلام، وقنوات الترفيه، وقنوات لايف ستايل، وقنوات الموسيقى، وقنوات الأطفال، وقنوات المعلومات، وقنوات الأخبار، وقنوات الرياضة، والقنوات العربية، وقنوات المسلسلات، وغيرها من القنوات الأخرى، اليكم في السطور القادمة نستعرض تردد قنوات osn المشفرة والمفتوحة 2021 نايل سات.

تردد قنوات osn المشفرة على النايل سات

لمتابعة مجموعة قنوات osn المشفرة عبر القمر الصناعي النايل سات بسهولة، يتم هذا عبر ضبط التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات 201 – 7 درجات غرب.

التردد الشبكي 11862

معدل الترميز 27500

القطبية عمودي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

أيضًا يمكن ضبط تردد مجموعة قنوات أو اس ان المفتوحة عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات.

التردد الشبكي لمجموعة قنوات أو إس إن المفتوحة 11977

معدل الترميز 27500

القطبية عمودي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

في حالة أردت ضبط تردد قناة osn movies على القمر الصناعي النايل سات يمكنك هذا بضبط التردد 12073 وبمعدل ترميز 30000 وقطبية أفقي ومعامل تصحيح خطأ 5/6

ولضبط واستقبال تردد قناة osn movies first يتم هذا عبر ضب التردد 11997 على القمر الصناعي النايل سات، وبمعدل ترميز 27500 وقطبية أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6

كما أن إدارة مجموعة قنوات أوربت شوتايم حرصت على تقديم تردد جديد لكل من قناة osn sport الأولى والثانية من خلال التردد 11977 عبر القمر الصناعي النايل سات وبمعدل ترميز 27500 وقطبية أفقي ومعامل تصحيح خطأ 3/4

أما قناة أو إس إن سبورت الرابعة فيتم ضبطها عبر القمر الصناعي النايل سات عبر التردد الشبكي 11411 وبمعدل ترميز 30000 وقطبية أفقي، ومعامل تصحيح خطأ 5/6

ترددات مجموعة قنوات Osn الجديدة 2021