موعد مباراة يوفنتوس واتلانتا اليوم نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة مجانا

يستضيف ستاد مابي مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021 في نهائي بطولة كأس إيطاليا 2021، حيث يأمل أبناء السيدة العجوز في العودة لمنصات التتويج التي غاب عنها في الموسمين الماضيين رغم تأهله للمباراة النهائية الموسم الماضي قبل تلقيه الخسارة ضد نابولي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في المباراة، ليفشل اليوفي في تحقيق لقبهم الرابع عشر، وتوقف رصيدهم من البطولات عند 13 بطولة آخرها التي حققها موسم 2018 على حساب ميلان بانتصاره برباعية دون رد في النهائي، ورغم غيابه عن منصات التتويج مؤخرا إلا أنه حافظ على كونه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بفارق أربع بطولات عن أقرب منافسيه روما، وسينطلق موعد مباراة يوفنتوس واتلانتا اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

يوفنتوس ضد أتالانتا في نهائي بطولة كأس إيطاليا في مباراة قوية يأمل فيها رونالدو ورفاق تحقيق الفوز، وانقاذ موسمهم الحالي الذي عانى فيه من العديد من خيبات الأمل بخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد فريق بورتو البرتغالي بقاعدة الأهداف خارج الأرض، ومعاناته حاليا في الدوري الإيطالي الذي فقد لقبه للمرة الأولى منذ تسع مواسم شهدت تمكنه من الحفاظ على اللقب في المواسم التسعة قبل أن يتمكن انتر ميلان من تحقيق اللقب بجدارة هذا الموسم، ولم تتوقف خيات أمل رفاق بيرلو عند تلك المرحلة بل إنهم يعانون حاليا للتواجد في مركز يؤهلهم لدوري الأبطال الموسم المقبل في ظل تواجدهم حاليا في المركز الخامس بفارق نقطة عن كلا من نابولي وميلان، ويتوقف صعوده على تحقيقه الفوز في الجولة الأخيرة وتعثر أحد منافسيه.

فريق أتالانتا يأمل في تحقيق الفوز ضد يوفنتوس، لتحقيق لقب كأس إيطاليا للمرة الثانية في تاريخه، حيث فاز باللقب من قبل مرة وحيدة عام 1963 حين تغلب على تورينو في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فشل في تحقيق اللقب مرة أخرى رغم نجاحه في بلوغ المباراة النهائي مرتان، وقد نجح أتالانتا في بلوغ النهائي للمرة الرابعة في تاريخه هذا الموسم بعد تخطي حامل اللقب نابولي في نصف النهائي بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

8:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

9:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، الأردن، سوريا، وفلسطين.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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