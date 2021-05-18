سكني ما يقارب من 49 ألف أسرة تستفيد من برامج سكني الإنشائية والجاهزة

سكني يؤكد استمرار الدعم السكني لجميع الأسر المستفيدة حيث تم تسجيل أعداد الأسر من خيارات القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة، والوحدات التي تتم تحت مسمي الإنشاء وذلك ضمن برامج سكني لأكثر من 49 ألف أسرة وذلك منذ بداية العام الجاري 2021 وحتي نهاية شهر أبريل الماضي، ما يقارب من 39.783 أسرة قد استفادت من هذا القرض المدعوم من اجل شراء الوحدات الجاهزة والتي تكون ضمن جهود البرنامج من اجل تسهيل تملك المواطنين وتمكينهم على الحصول على الخيارات السكنية والتمويلية المتعددة والتي تلائم الرغبات الخاصة بهم وتتناسب مع قدراتهم أيضاً.

سكني

سكني تهدف إلي زيادة نسبة التملك إلي حوالي 70% بحلول عام 2030 وذلك ضمن مستهدفات البرنامج السكني، وتعتبر هذه الأعداد ضمن أعداد الأسر المستقبلية والتي تستفيد من البرنامج خلال الأربعة اشهر الماضية خلال العام الجاري.

وقد تجاوزت حوالي 89 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية وكذلك الخيارات السكنية مثل البناء الذاتي والوحدات الجاهزة وحتي الوحدات تحت الإنشاء الأرضي.

بينما اكثر من 66 ألف أسرة سكنت منازلها خلال شهر أبريل الماضي وضمن الإجراءات الميسرة من خلال تطبيق سكني وموقع سكني الالكتروني، كما يقدم برنامج سكني خيارات القرض المدعوم لجميع مستفيديه ويهدف إلي تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول ومن خلال تقديم الدعم لهم من اجل شراء الوحدات السكنية التي يرغبون في شرائها.

موقع سكني

يعطي موقع سكني لجميع الأسر حرية اختيار المواقع والتصاميم والتي تناسبهم وبجميع الأسعار المناسبة لهم ذات الجودة العالية والتي تكون وفق احتياجاتهم ورغابتهم الخاصة ووفق شروط سكني، كما يقوم سكني من خلال موقعة وتطبيقه مجموعه من الخيارات السكنية والتي تكون ضمن الإجراءات الإلكترونية الميسرة والتي تكون ضمن الاستحقاق الفوري.

بالإضافة إلي إمكانية عرض جميع الخيارات السكنية المتنوعة في خلال 98 مشروع وتوفر اكثر من 143 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلي 223 مخطط سكني يقوم بتوفير 180.537 ارض سكنية وكذلك يتم أضافه إصدار عروض الأسعار وخدمات الاستفادة من المستشار العقاري والتصاميم النموذجية للمستفيدين من البناء الذاتي وكذلك إصدار رخص البناء الإلكترونية وخدمة التنازل الالكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.