سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تمدد اعتقال أردنيين اثنين تسللا عبر الحدود

دوت الخليج :- قال المحامي خالد محاجنة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الثلاثاء، إنه قام بتمثيل شابين أردنيين أمام المحكمة الإسرائيلية ليلة الاثنين في مدينة حيفا تسللا عبر الحدود من الأردن إلى الجانب الآخر.

وقال محاجنة إن المحكمة عُقدت ليلة الاثنين بعد انتهاء الأعياد اليهودية، مضيفا أنه تم تحويل الأردنيين للتحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية، وصدر أمر بمنعهما من لقاء محام حتى الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء.

ولفت إلى أنه تم تمديد اعتقالهما حتى الخميس المقبل على ذمة التحقيق.

وأوضح محاجنة أن عملية التسلل جرت من شمال الأردن باتجاه الحدود إلى الجانب الآخر وهي منطقة قريبة من جسر الشيخ حسين.

وبين محاجنة أنه سيقدم استئنافا لإلغاء قرار منعه من لقاء المعتقلين، مبينا أن الشبهات الموجهه للشابين هي التخطيط للقيام بعمل " إجرامي إرهابي" والدخول لإسرائيل بطريقة غير شرعية والتآمر للقيام بجرم، وفق ادعاء الجانب الإسرائيلي.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قالت بيان صحفي إنها مستمرة بمتابعة موضوع اعتقال اردنيين اثنين تم اعتقالهما الأحد الماضي وتواصل جهود الإفراج عنهما.

وتحدثت الوزارة عن تنسيق مع السفارة الأردنية في تل أبيب ومتابعة الإجراءات للإفراج عنهما.

المملكة