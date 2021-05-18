اليونيفيل: رصدنا إطلاق صواريخ من شمال بلدة كفرشوبا اللبنانية أعقبه قصف مدفعي إسرائيلي

دوت الخليج :- قال اليونيفيل انه رصد إطلاق صواريخ من شمال بلدة كفرشوبا اللبنانية أعقبه قصف مدفعي إسرائيلي .
و اضاف عبر تويتر ان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول قام بالاتصال بنظرائه في قيادة الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي وحث الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل منع أي تصعيد للوضع. وقد توقف الجيش الإسرائيلي الآن عن إطلاق النار.
واشار اليونيفل انه تم رصد إطلاق صواريخ من محيط عام راشيا الفخار شمال كفر شوبا في جنوب لبنان.
و اشارت انه رد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على الموقع الذي انطلقت منه الصواريخ.
المصدر : دوت الخليج
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