لحظة إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل .. بالفيديو

دوت الخليج :- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل في الشمال الإسرائيلي.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال في تغريدة عبر "تويتر" إنه "متابعة للإنذارات في بلدة مسكاف عام على الحدود اللبنانية فالحديث عن رصد إطلاق 6 قذائف من داخللبنان سقطت كما يبدو داخل الأراضي اللبنانية".
وأضاف أنه "ردا على ذلك قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران".
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى صدور تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان.
المصدر: RT
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