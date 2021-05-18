دوت الخليج -

طيران العدوان يقصف مركزاً صحياً بصعدة

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارتين اللتين شنهما طيران العدوان السعودي على منطقة مران بمديرية حيدان محافظة صعدة إلى شهيد وستة جرحى . طيران العدوان يقصف مركزاً صحياً بصعدةارتفعت حصيلة ضحايا الغارتين اللتين شنهما طيران العدوان السعودي على منطقة مران بمديرية حيدان محافظة صعدة إلى شهيد وستة جرحى . وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن إحدى غارتي العدوان التي استهدفت منطقة مران أدت لإستشهاد أحد الكوادر الصحية وإصابة اثنين آخرين وأربعة مواطنين .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف المركز الصحي بالمنطقة ودمره بالكامل. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شن طيران العدوان في وقت سابق اليوم، منطقة مران بمديرية حيدان بغارتين ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين.

إلى ذلك استهدف قصف مدفعي وصاروخي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طيران العدوان يقصف مركزاً صحياً بصعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.