الإمارات تستنكر تصريحات وهبة وتستدعي السفير اللبناني

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الثلاثاء، عن "استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية" التي أدلى بها وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، كما استدعت السفير اللبناني لدى الإمارات.
واستنكرت دولة الإمارات تصريحات شربل وهبة، التي "أساءت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودول مجلس التعاون الخليجي".
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أنها استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، و"سلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات"، وفق ما ذكرت وكالة وام.
وأكدت أن تلك التصريحات "تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي".
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