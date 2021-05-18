السعودية تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أغلقت السعودية 13 مسجدًا مؤقتا بـ5 مناطق بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا بين المصلين ليصل إجمالى ما تم إغلاقه خلال 101 يوم 1223 مسجدا، تم فتح 1201 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية فى إطار الحرص على سلامة المصلين.





وأوضحت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، أن المساجد المغلقة منها أربعة بمنطقة القصيم، وأربعة بمنطقة عسير، وثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة. وأشارت إلى إعادة فتح 13 مسجدًا تشمل أربعة مساجد بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة عسير، وثلاثة بمنطقة الباحة، واثنان بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة تبوك وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. ودعت الوزارة المصلين ومنسوبى المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدى لسلامتهم.

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