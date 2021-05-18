ميركل والملك عبدالله يتفقان على دعم وقف إطلاق النار فى أزمة غزة

جدة - نرمين السيد - أجرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والعاهل الأردنى، عبد الله الثانى، محادثات حول التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين حيث اتفقا على ضرورة دعم جهود التوصل لوقف إطلاق النار.





وقال مكتب المستشارة الألمانية، بحسب "روسيا اليوم" إن الزعيمين تحدثا عبر الفيديو بشأن تصاعد العنف فى المنقطة و"اتفقا على ضرورة دعم مبادرات وقف سريع لإطلاق النار من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية". كما أجرى العاهل الأردنى، الثلاثاء، محادثات افتراضية مع الرئيسين عبد الفتاح السيسى، والفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث أكد ضرورة حماية الفلسطينيين ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى القدس وإنهاء العدوان على غزة. وسبق أن تحدثت ميركل، أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، حيث أعربت، حسب برلين، "عن تضامن الحكومة الألمانية مع إسرائيل مؤكدة حقها فى الدفاع عن نفسها".

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