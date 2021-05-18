تمويل كاش سريع ب100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل الراتب بالتقسيط لدى التيسير

شركة التيسير للتمويل بالمملكة من الشركات التمويلية الحديثة التي أثبتت نجاح في الفترة السابقة من حيث منح للعديد من العملاء السعوديين قروض تمويلية ميسرة سواء كان لغرض التمويل الشخصي أو تمويل السيارات في السعودية وشركة التيسير للتمويل تتميز بالعديد من المميزات التمويلية التي تخدم المواطن السعودي المقبل على التمويل الشخصي بالمملكة حيث تقدم تمويل شخصي كاش سريع بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري أو موافقة الكفيل الغارم بالتقسيط الميسر لمدة 60 شهراً في المملكة لعام ١٤٤٢ هجرياً وكما أتاحت الشركة ميزة التقديم على القرض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدى التيسير للتمويل بالمملكة

مميزات الحصول على تمويل كاش سريع من التيسير للتمويل بالمملكة

أمتازت شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية بتوفير الكثير من المزايا التمويلية الميسرة لخدمة المجتمع السعودي ككل وسوف نتعرف اليوم عبر موقع ثقفني على مزايا التمويل الشخصي السريع من الشركة كما يلي بالتفصيل

موافقة سريعة وفورية عند طلب التمويل من شركة التيسير للتمويل في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً

تمنح شركة التيسير للتمويل بالمملكة فترة سداد ميسرة بالتقسيط المرن من 12 شهراً حتى 60 شهر تقريباً

تمويل شخصي سريع وكاش حتى مبلغ مائة ألف ريال سعودي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية

التمويل من الشركة بدون موافقة الكفيل الغارم وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لشركة التيسير للتمويل بالمملكة

يمنح التمويل هامش ربح تنافسي وثابت طول مدة التقسيط لدى شركة التيسير

يعطي تمويل يمتاز التسوية المبكرة مع منح إيداع سريع في خلال أربعة وعشرون ساعة عن طريق شركة التيسير للتمويل في المملكة

قرض التيسير للتمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

تحتاج شركة التيسير للتمويل بالمملكة أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي عند التقديم على طلب التمويل الشخصي سواء كان لغرض الزواج أو السفر أو الإحتياجات الطبية

فترة خدمة عمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لا يقل عن ستة أشهر

العمر المطلوب للتقديم على تمويل شركة التيسير في المملكة يبدأ من 21 عام فأكثر من ذلك ويجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية فقط لا غير

الشروط الواجبة للحصول على تمويل شخصي من شركة التيسير للتمويل