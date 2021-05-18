شروط السفر من السعودية بداية من يوم الاثنين 17 مايو 2021م، ولا سيما أن المملكة العربية السعودية قد بدأت بتطبيق تلك الشروط والتسهيلات على أول رحلات المواطنين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك عقب قرار سبق اتخاذه بتعليق السفر دام عام وأربع شهور تقريبًا، كما حددت الخطوط السعودية إرشادات السفر لعدد 38 دولة حول العالم، بعد قرار رفع التعليق لفئات محددة، مضيفة أن الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر دون إشعار مسبق، ونوضح خلال السطور التالية شروط السفر من السعودية بعد قرار رفع التعليق بداية من 17 مايو 2021 وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني .

شروط السفر من السعودية

أقرت وزارة الداخلية السعودية عدد من الشروط حتى يتسنى للمواطنين السفر إلى الخارج، وكذلك الفئات التي يمكنهم السفر بعد استيفاء تلك الشروط وهم :

المواطنون الذين تلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد .

المواطنون الذين حصلوا على جرعة واحدة بشرط أن يكون قد مر 14 يومًا على تلقي الجرعة الأولى بحسب تطبيق توكلنا .

المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، على أن يكون قد مر أقل من 6 أشهر على إصابته بالفيروس، كما هو مسجل في تطبيق توكلنا .

المواطنون دون سن 18 عامًا، بشرط أن يقدموا بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، لتغطية مخاطر – كوفيد 19- خارج المملكة .

يخضع المواطنون العائدون للحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، ويتم إجراءات لفحص PCR في نهاية فترة الحجر الصحي .

يُستبعد من الفحص الأطفال دون سن 8 سنوات .

يتم تعديل الشروط وفقًا لتعليمات وزارة الصحة السعودية .

إجراءات جوازات سفر جسر الملك فهد

بعد قرار الموافقة على رفع تعليق السفر للمواطنين في السعودية، وفتح المواني البرية والبحرية والجوية، يوم الاثنين 17 مايو الساعة الواحدة صباحًا، كما عملت الجوازات خلال الفترة الماضية على استكمال كافة المعدات الخاصة بعبور الحدود التي تربط المملكة بالبحرين، حيث تم زيادة 10 ممرات جديدة في منطقة المغادرة، ليصل مجموع الممرات إلى 27 ممرًا، لإنهاء الإجراءات الرسمية

للمسافرين، فضلًا عن 36 ممرًا للوصول، لضمان استيفاء شروط المسافرين آليًا وبشكل مميكن بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق جميع المتطلبات والشروط اللازمة .