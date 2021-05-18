جامعة جازان بلاك بورد رابط بلاك بورد جامعة جازان تحميل بلاك بورد جازان

جامعة جازان بلاك بورد هو نظام تعليمي مستحدث داخل المملكة العربية السعودي نتيجة الآثار الناتجة عن جائحة كورونا العالمية، حيث يهدف نظام بلاك بورد جازان لتوفير وسيلة آمنة للدراسة عن بعد لتفادي خطر انتشار فيروس كورونا وتحقيقاً لفكرة التباعد الاجتماعي التي فرضها خطر هذا الفيروس.

سعت الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية وعقب ظهور جائحة كورونا إلى توفير السبل التكنولوجية التي تحد من عملية الخروج من المنزل والتوجه إلى المقار التعليمية، ومن هذا الأنظمة التعليمية داخل المملكة منظومة التعليم الموحد عن طريق منصة مدرستي بالنسبة للمدارس داخل المملكة، وكذلك نظام بلاك بورد الخاص بالجامعات، حيث نشرت كل جامعة داخل المملكة نظام تعليمي الكتروني خاص بها يتيح للطلاب الحصول على المقررات الدراسية بسهولة والتواصل مع أستاذ المادة بكل سهولة ودون الحاجة للخروج من المنزل.

رابط جامعة جازان بلاك بورد

توفر جامعة جازان رابط بلاك بورد للطلاب وأعضاء العملية التعليمية ضمن عملية التعليم الإلكتروني داخل المملكة، ويتم تسجيل الدخول باستخدام كلمة السر واسم المستخدم الخاصة بالعضو كما بالصورة الموضحة بالأسفل، ويوفر نظام البلاك بورد المقررات الدراسية لكل فصل دراسي بالإضافة إلى الخطط الدراسية في هذا الفصل.

تحميل بلاك بورد جامعة جازان

يمكن تحميل بلاك بورد جازان على الهاتف المحمول عبر المتجر الإلكتروني الخاص بالهواتف المحمولة، كما ويمكن أيضا تحميل البلاك بورد للكمبيوتر المكتبي وفيما يلي طريقة تحميل البلاك بورد لكل جهاز.

تحميل بلاك بورد جازان للهاتف الجوال

بالنسبة للأجهزة التي تعمل بنظام الـ IOS كهواتف الأي فون والأيباد يتم تحميل البلاك بورد عبر رابط تحميل البلاك بورد لأنظمة الـ IOS، أما بالنسبة لأجهزة الهواتف المحمولة التابعة لسامسونج والهواتف التي تعمل على نظام الأندرويد فيتم تحميل البرنامج عبر رابط البلاك بورد لأنظمة الأندرويد، ثم نقوم بالضغط على زر التثبيت لتثبيت البرنامج على الجهاز لبدء استخدامه.

تحميل بلاك بورد جازان للكمبيوتر

يتم تحميل البلاك بورد للكمبيوتر المكتبي والكمبيوتر المحمول عبر رابط البلاك بورد للكمبيوتر، ثم يتم اختيار نظام التشغيل على الجهاز إما من النوع windows أو MAC ثم نقوم بالضغط على Download، وعند انتهاء التحميل نقوم بالضغط على البرنامج الذي تم تحميله لتنزيل البرنامج على الجهاز، ثم البدء في استخدام البرنامج.

جامعة جازان

جامعة جازان واحدة من جامعات الجنوب بالمملكة العربية السعودية وقد تأسست عام 2006، وتقع جامعة جازان في منطقة جازان الجنوبية وجاءت نتيجة تأسيس مجموعة من الكليات التي كانت قد أشرفت عليها جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك خالد، وتضم جامعة جازان 23 كلية، وهي كلية المجتمع وكلية الطب وكلية الهندسة وكلية العلوم وكلية الصيدلة وكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية إدارة الأعمال وكلية طب الأسنان وكلية التصاميم والعمارة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية التربية وكلية العلوم والآداب في صامطة وكلية العلوم والآداب في الدرب وكلية العلوم والآداب في فرسان وكلية العلوم والآداب في العارضة وكلية الشريعة والقانون وكلية التمريض والعلوم الصحية المساعدة والكلية الجامعية بمحافظة صبيا وكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة وكلية العلوم والآداب في الداير وكلية المجتمع بمحافظة بيض والكلية الجامعية بمحافظة أبو عريش.