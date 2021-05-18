كيفية تفعيل الهوية الرقمية بالخطوات في موقع بوابة أبشر

ومن خلال الحساب الرسمي لبوابة أبشر على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” بحيث في تمام يوم الأثنين قد لفتت الأحوال إلى أنه يجب في البداية تحميل تطبيق أبشر أفراد ومن ثم القيام بتسجيل الدخول لحساب أبشر لدى هذا الشخص وبعد ذلك نقوم بأختيار “خدماتي” ومن ثم اختيار تحميل الهوية الرقمية و الخطوة الأخيرة هي الإطلاع على بيانات البطاقة ومن ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد تحميل الهوية الرقمية، وفيما سبق قد قامت وزارة الداخلية بتأكيد أنه من الواجب أن تكون الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا مطابقة تماماً للهوية الرقمية في تطبيق أبشر الأفراد بحيث تعتبر إثباتاُ رسمياً معتمداً للمواطنين والمقيمين من أجل إثبات هوياتهم لدى رجال الأمن.

مميزات الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا :-

تعتبر الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا إحدى الخدمات التي تتجدد بصورة مستمرة ومتطورة التي تكون حريصة على إضافة هذه المميزات الجديدة هذا بهدف تسهيل الحياة اليومية والتنقلات المختلفة، ومن هذه المميزات هي :-

تسهيل عملية التحقق من هوية من يحملوها إذا نسوا حمل البطاقة أو فقدوها. تُمكن المستفيد من استعراض بياناته الخاصة والشخصية التي تم تدريجها بشكل إلكتروني. بحيث يُمكن تحميل نسخة على الهاتف الذكي من أجل الاستفادة منه دون الحاجه لأن تكون متصل بالإنترنت.

طريقة استعراض الهوية الرقمية من خلال تطبيق توكلنا :-

ومن خلال مقالتنا هذه والتي تظهر لكم عبر موقع ثقفني سنقدم لكم كافة المعلومات التي تخص الهوية الرقمية وكذلك تطبيق توكلنا، ومن أجل استعراض الهوية الرقمية يجب اتباع تلك الخطوات التالية :-

الدخول على خدمة المحفظة الرقمية.

ومن ثم استعراض الوثائق الرسمية.

وبعد ذلك سيظهر لك الوثائق الرسمية التابعة لك.

ومن ثم نقوم بأختيار الهوية الرقمية.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية :-

كما إنه هناك عدة خطوات يجب اتباعها في حالة رغبة المواطن السعودي في تفعيل بطاقة الهوية الرقمية الخاصة به، ومن هذه الخطوات هي :-