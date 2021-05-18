شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1443 لخريجي الثانوية العامة

شروط التسجيل في كلية الملك خالد 1443 لخريجي الثانوية العامة الدفعة الجديدة المقرر أن يتم استقبال طلبات القبول بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021 الذي يوافق 20 شوال 1442، والتي يتم استمرار التقديم والقبول طوال اليوم لمدة خمس أيام، أي يتم غلق باب القبول والتسجيل في يوم السادس من شهر يونيو 2021 الموافق 25 من شهر شوال 1442ه‍، يتم قبول المتقدمين وفقاً لعدة قواعد هامه يجب أن تتوافق مع كل خريج يتقدم إلي التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي الجديد.

تعد القواعد التي أعدتها وزارة الحرس الوطني للمتقدمين شملت التالي شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية:



الجنسية يجب أن تكون سعودية لكل المتقدمين في ما عدا المتقدم الذي نشا من والده أثناء خدمته خارج حدود المملكة.

يجب أن يكون المتقدم ليس عليه أحكام جنائية أو أحكام مخلة بالشرف والأمانه.

لا يجب أن يزيد سن خريج الثانوية عن 22 سنه ولا يجب أن يقل عن 17 عام.

يجب أن لا يقل وزن المقدم مع طوله كالتالي ( 52 كجم، 165 سم) ولا يجب أن يزيد عن (188 سم – 95 كجم).

يجب أن لا يقل المعدل التراكمي عن 80%.

يجب أن لا يقل درجات اختبار القدرات عن 60.

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

اجتياز الفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية التابعة للوزارة.

يجب علي المتقدم هذا العام في كلية الملك خالد العسكرية يجب عليك تجهيز بعض المستندات والأوراق والتي يتم رفعها أثناء عملية التقديم ابرز هذه المستندات التالي:

صور من بطاقة الهوية الشخصية للمتقدم وكذلك صورة من بطاقة الهوية الوطنية للاب.

صور من سجل رب الأسرة.

سجل الأسرة للمتزوجين.

صورة شخصية ملونة بالزي الوطني.

وثيقة تخرج المتقدم.

صورة من شهادة الامتياز.

رابط التسجيل في كلية الملك خالد

أتاحت أدارة القبول في موعدها المحدد مسبقا خطوات التسجيل عبر رابط كلية الملك خالد العسكرية حيث أن التقديم ليس متاح في هذه الساعات وسيتم تفعيل رابط التسجيل في الموعد المحدد أي في صباح الأول من شهر يونيو 2021.



وصلنا إلى ختام شروط التسجيل في كلية الملك خالد 1443 لخريجي الثانوية العامة.