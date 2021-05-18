الإمارات تستنكر تصريحات وزير خارجية لبنان ضد السعودية ودول مجلس التعاون

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التى أدلى بها شربل وهبة وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية فى حكومة تصريف الأعمال، والتى أساءت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجى.





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