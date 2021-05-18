باكستان تعلن إرسال مساعدات طبية للشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وقال حسين، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الباكستانية، إن القرار بهذا الصدد تم اتخاذه فى اجتماع مجلس الوزراء الذى اجتمع اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش الوضع السائد فى فلسطين، وأعرب عن القلق البالغ إزاء حالة الفلسطينيين، منوها بأن مجموعة من وزراء الخارجية لمختلف الدول الإسلامية سيشاركون فى الجلسة الطارئة للجميعة العامة للأمم المتحدة التى ستنعقد لمناقشة الأوضاع الراهنة فى فلسطين إثر استمرار الغارات الإسرائيلية فى غزة.
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