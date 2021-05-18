موعد صرف المساعدة المقطوعة وكيفية الاستعلام عن رقم طلب من وزارة الموارد البشرية 1442

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بتجديد تذكير المتابعين ومستفيدين المساعدة المقطوعة مع الضمان الاجتماعي بالمملكة، أنه يمكنهم متابعة حالة الطلب، وذلك بعد أن قام أحد المستفيدين بالسؤال عن موعد صرف المقطوعة من الوزارة، لهذا قام الحساب الرسمي الخاص بخدمة العملاء من التنمية البشرية عبر موقع التواصل الاجتماعي ’’تويتر’’ بالرد علي السائل لإيفاءه برد وفي.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

كان رد الحساب الرسمي للوزارة كالآتي: «في حال تم التقديم على مقطوعة الضمان وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة، لابد من انتظار الصرف الآلي، ولا يوجد وقت محدد للصرف»، وأضاف: «يمكنك متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال رابط وزارة الموارد البشرية الرسمي، لهذا سنوفر لكم الرابط مع خطوات الاستعلام الآن بكل سهولة.

جدير بالذكر قبل أن نقوم بإرفاق رابط الاستعلام عن الصرف، نعلمكم أن الوزارة تعمل جاهدة لفحص الطلبات وفرزها، حتي يحصل كل مستحق علي الدعم من المملكة العربية السعودية، وقد نزل بالفعل رواتب للمستفيدين الذين تمت مراجعة طلباتهم خلال الفترات الماضية، وكان أخرهم في شهر رمضان المبارك وفترة عيد الفطر، ويمكنكم متابعة الطلب من خلال الخطوات المرفقة إليكم الآن.

رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

يمكن للجميع استخدام بيناتهم الشخصية للاستعلام بكل سهولة، وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

الخطوة الأولي: يتم الدخول إلي رابط الوزارة، رابط وزارة الموارد البشرية.

الخطوة الثانية: يتم إكمال البيانات، أولها رقم السجل كما يظهر بالصورة أعلاه.

الخطوة الثالثة: يتم كتابة رقم الطلب، وكذلك رمز التحقق الظاهر علي الشاشة.

الخطوة الرابعة: يتم الضغط علي خيار ’’عرض’’، لتخرج لكم البيانات الخاصة بكم.

تعرفنا بذلك عن موعد الصرف وهل سيكون قريباً وكيفية الاستعلام عنه، ويمكنكم بذلك من خلال خدمة العملاء التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تقوموا بالاستعلام من خلال الجوال بكل سهولة، حيث يمكنكم الاتصال علي رقم ’’19911’’ وسيتم الرد عليكم من أجل تلبية احتياجاتكم داخل كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، وذلك لكل المستفيدين بخصوص الاستفسار عن الضمان الاجتماعي أو استعلام عن المساعدة المقطوعة للمستفيدين.