قرض النايفات بدون كفيل ولا تحويل الراتب وأقساط مجدولة حتي 5 سنوات

قرض النايفات بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد أهم الخدمات التمويلية التي تقدمها الشركة لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية حيث تقدم شركة النايفات عروض تمويلية شخصية إسلامية بصيغة التورق والمرابحة والتي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية المختلفة للأفراد من جميع الشرائح الاقتصادية وذلك من خلال أبسط الشروط ومتطلبات ميسرة وغير معقدة لاستكمال الطلب بالإضافة إلى سرعة الحصول على المبالغ النقدية التي يحتاجها العميل لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم ، وتعتبر شركة النايفات من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة والتي تقدم منتجات تمويلية متميزة ومتكاملة بتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة.

قرض النايفات بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تقدم شركة النايفات قرض شخصي ميسر بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل كما يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل من خلال خيارات عديدة للسداد وأقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية ، وسوف نوضح لك عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال أهم مزايا قرض النايفات بدون كفيل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

قرض شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة. يتميز قرض النايفات الفورى بهامش ربح تنافسي. تقدم شركة النايفات من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل حتي 300 ألف ريال سعودي. يمكن للعميل الحصول على مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. توفر الشركة للعملاء خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية ميسرة ومجدولة تصل حتي 5 سنوات. موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على القرض الشخصي.

اتاحت شركة النايفات للتمويل للأفراد في المملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة التقديم على الطلب من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة النايفات وتعبئة نموذج الطلب الخاص بالمنتج بكافة المعلومات الشخصيه المطلوبة.

كما يمكن للأفراد ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها الشركة التقديم على قرض النايفات عن طريق أحد فروع شركة النايفات في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم على قرض شركة النايفات بدون كفيل