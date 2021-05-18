عروض مكتبة جرير للجوالات بالتقسيط 2021 باتت الآن مُتاحة حيث تعتبر مكتبة جرير مرجعًا رئيسيًا عندما تبحث عن هاتف مميز بسعرًا مناسب حيث توفر جميع الأجهزة مع إمكانية الحصول عليها فورًا بالتقسيط ودفع وتقسيط ما تُريد شهريًا طبقً لحاجتك وبدلًا من دفع مبالغ طائلة يُمكنك دفع جزء ومن ثم تقسيط المُتبقي على الفترة التي تريدها طبقًا لحاجتك، وفي حال أن كُنت تنوي شراء هاتف من جرير لابد من متابعة التفاصيل الآتية، يتبع…

عروض مكتبة جرير للجوالات 2021

يُمكنك التواصل مع المكتبة والسؤال عن أي هاتف تحتاج اليه عبر الاتصال على رقم 920000089 وسوف يتم الرد عليك في الحال وشرح جميع التفاصيل، أما في حال أن كُنت تريد معرفة الشروط الواجب توافرها عند تقسيط الهواتف، يُرجى العلم بما يلي:

يشترط أن يكون الراغب في التقسيط اقل من 60 عامًا وأكبر من 18 عامًا.

أن يكون تابعًا إلى وظيفة حكومية أو غير حكومية ويقتضي راتبًا لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

وفي حال أن كان الشخص مقيم وليس مواطن سعودي تنطبق عليه نفس التفاصيل ولكن لابد من إلا يقل مرتبع عن 7000 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير

يُمكنك الاستفادة من خصومات عروض مكتبة جرير للجوالات عبر الاستفادة أيضًا بالخصومات المقدمة حيث تُتيح الكثير من الامتيازات عند الدفع من البطاقة الائتمانية أو الرجوع إلى أي بنك تابع إلى مكتبة جرير مثل بنك الجزيرة وبنك البلاد وبنك السعودي للاستثمار أيضًا وغيرها من البنوك.

تقسيط جوال ايفون جرير

يُمكنك الشراء جوالك الآن عبر جرير من خلال تقسيطه حيث تتيح جميع الأجهزة التي تبحث عنها حتى وأن كانت حديثة مع إمكانية تبديل هاتف القديم بهاتف جديد ودفع الفارق أو تقسيطه، لا تتردد في اتخاذ الخطوة الآن.

يُمكنك الاستفادة من خصومات عروض مكتبة جرير للجوالات عبر الاستفادة أيضًا بالخصومات المقدمة حيث تُتيح الكثير من الامتيازات عند الدفع من البطاقة الائتمانية أو الرجوع إلى أي بنك تابع إلى مكتبة جرير مثل بنك الجزيرة وبنك البلاد وبنك السعودي للاستثمار أيضًا وغيرها من البنوك، لا تردد واشتر الآن عبر جرير.