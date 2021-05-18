شروط السفر من السعودية إلى مصر يبحث عنها السعوديين الراغبين السفر لجمهورية مصر العربية، وتلك الشروط قد أوضحتها السفارة السعودية في مصر من خلال وزارة الداخلية السعودية، وسوف نذكر في مقالنا هذا كافة ما يحتاجه السعوديين لمعرفة شـروط السفر إلى مصر.

شروط السفر من السعودية إلى مصر

قد أوضحت السفارة السعودية بجمهورية مصر العربية أن هناك شروط تعد أساسية ولا يمكن التهاون فيها من أجل منح السعوديين أذن السفر إلى مصر ومن هذه الشروط ما يلي:

سداد رسوم تأشيرة الدخول والتي تصل قيمتها لـ 25 دولار أمريكي وذلك للفرد الواحد.

يجب على راغبي الـسفر إلى مصر إجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا ويكون معتمد من وزارة الصحة السعودية.

يجب أن يكون التحليل لم يمر عليه أكثر من 72 ساعة قبل موعد قيام الرحلة الجوية.

هذا الشرط يكون خاص بمن تكون أعمارهم أكثر من 8 سنوات.

لا يؤخذ بالجواز الصحي في المطارات المصرية.

الفئات المسموح لها بالسفر للخارج من السعوديين

وفقًا لما أقرته وزارة الداخلية السعودية فهناك فئات معينة مسموح لها بالسـفر للخارج وذلك على النحو التالي:

يسمح بالسفر للمواطن المحصن ضد فيروس كوفيد 19 والذي تلقى جرعة المصل.

يمكن من السفر المواطن الذي تلقى جرعة واحدة ولكن يشترط أن يكون قد مر أسبوعين على موعد التطعيم بالجرعة الأولى.

يسمح كذلك بالسفر لمن تعافي من فيروس كورونا ولكن بشرط مرور 6 أشهر على إصابته بالفيروس.

المواطن الذي يكون عمره أقل من 18 عام ولكن يشترط تقديم بوليصة تأمين لتغطية مخاطر كوفيد 19 خارج المملكة ويكون معتمد من المركزي السعودي.

يجب إتباع التعليمات بعد العودة وذلك من تطبيق الحجر المنزلي لمدة أسبوع وإجراء فحص PCR بعد انتهاء فترة الحجر.

يستثني من الشروط السابقة من هم أقل من 8 سنوات وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

قد قمنا في مقالنا هذا بذكر كافة الشروط التي يجب توفرها في المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى مصر خلال تلك الفترة القادمة، وكذلك الفئات الممنوع سفرها من السـعوديين إلى مصر، ونود أن يكون نال إعجابكم.