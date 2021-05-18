شروط وخطوات التسجيل في حساب المواطن 2021

التسجيل في حساب المواطن 2021، يعد من ضمن الأمور البارزة التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية من أجل إن يقومون بعملية التسجيل في هذا البرنامج ومعرفة الشروط الخاصة به حيث إن ذلك البرنامج يقدم للمواطنين السعوديين دخل شهري يساعدهم علي تحسين الحالة المادية.

التسجيل في حساب المواطن 2021

برنامج حساب المواطن هو أهم البرامج الاجتماعية التي تمنحها الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي المواطنين حيث يعمل هذا البرنامج بشكل كبير علي تحسين الحالة المادية إلي جميع المستفيدين من أجل إن يتم مساعدتهم بشكل كبير في توفير نوع من الدخل الأضافي الشهري بجانب الدخل الأساسي ويتم منح هذا البرنامج للعديد من الأسر التي تعاني من ضعف الدخل.

شروط حساب المواطن 1442

يوجد عدة شروط تم وضعها من أجل تنظيم الحصول علي البرنامج وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:

يمنح هذا البرنامج لجميع المواطنين السعوديين فقط.

يشترط أن يكون المتقدم لهذا البرنامج لا يقل عمرة عن 35 سنة أذا كان متزوج.

إذا كان المتقدم أعزب يجب أن لا يقل عمرة عن 18 سنة.

يشترط أن يكون مستوي الدخل الشهري لا يزيد عن ثلاث ألأف ريال سعودي شهرياً.

إن يكون المتقدم غير مسجل في أي من برامج الدعم الاجتماعي الأخري للمملكة.

يجب أن لا يكون لدية سجل تجاري أو سجل ضريبي.

إن لا يكون لة ممتلكات عقارية تساعد علي زيادة الدخل.

الإقامة بصفة دائمة في المملكة.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 2021

حتي يستطيع المواطن السعودي التسجيل في البرنامج يجب علية القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: