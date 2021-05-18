العدوان مستمر مع نشاط الدبلوماسية .. وإضراب عام بالداخل الفلسطيني

القدس المحتلة ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

استمر العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة وسط جهود دبلوماسية أميركية وعالمية ومع إضراب عام في الداخل الفلسطيني احتجاجا على ممارسات إسرائيل.

وقال مسؤولون طبيون في غزة إن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان الأسبوع الماضي بلغ 212 منهم 61 طفلا و36 امرأة، وقُتل عشرة في إسرائيل. وفي ظل الجهود الدبلوماسية التي لم تفلح على ما يبدو في وقف العنف، حذر الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة من خطر انتشار العنف.

وأضاف في تصريحات للصحفيين قبل الوصول إلى بروكسل لإجراء محادثات مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي “تقييمي للأمر هو أنكم تخاطرون بزعزعة الاستقرار بشكل أوسع وبسلسلة من التداعيات السلبية إذا استمر القتال”. وأضاف “مواصلة القتال ليست من مصلحة أي أحد”. واستمرت الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني خلال الليل، وأصابت صواريخ أُطلقت بعد الفجر بقليل مبنيين في مدينة غزة، مما تسبب في تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف في السماء.

وأطلقت المقاومة صواريخ في الساعات الأولى من صباح أمس تسببت في انطلاق صفارات الإنذار في مدن جنوب إسرائيل، ليهرع الآلاف إلى الاحتماء بالملاجئ. من جانبه قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي جو بايدن عبَّر في اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعمه لوقف إطلاق النار. لكن نتنياهو قال للإسرائيليين في وقت سابق إن الضربات ستستمر. وتوعد الجناح العسكري لحركة حماس بالرد بمزيد من الصواريخ. وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري للحركة “لقد كثّف العدو الصهيوني قصفه للبيوت والشقق السكنية المدنية الآمنة في الساعات الأخيرة، وبناءً عليه فإننا نحذّر العدو بأنه إن لم يتوقف حالاً عن قصف البيوت الآمنة؛ فإننا سنعاود قصف تل أبيب”.