إن شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1442 يبحث عنها الكثير من الاشخاص، وذلك لأنه قد تم تطويرها في السنين الماضية، ومن ضمن الشروط التي تم وضعها أن يتم قبول كلًا من الطلاب والطالبات الذين لديهم الشهادة العليا، وفي نفس الوقت يكون منطبق عليهم كافة الشروط.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1442

لقد حرصت الكلية على أن يتم وضع الشروط التي يمكن من خلالها القبول في كلية الملك فهد الأمنية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم ذا جنسية سعودية الأصل.

أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 18 إلى 22 عام.

كذلك يجب أن يكون لائق طبيًا ولا يعاني من امراض معدية أو أي عاهات جسدية.

أن يكون ذا سمعة طيبة وليس لديه قضايا مخالفة للقانون.

لا يجب أن يكون المتقدم له زوجة أجنبية.

يمكنه تجاوز الاختبارات الشخصية التي سوف يتم تقديمها إلى الطالب.

لا يكون قد تعرض إلى الفصل من أحد الكليات العسكريه.

يقوم الطالب بمعادلة شهادة الثانوي التي تكون صادرة من وزارة التعليم في المملكة.

كيفية التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

إن طريقة التسجيل سوف يتم فتحها عن طريق منصة أبشر هذه المنصة التي تتبع إلى وزارة الداخلية السعودية، وسوف يكون هذا بداية من يوم 18-5-2021 الموافق يوم الثلاثاء، والتقديم سوف يكون متاح إلى يوم 28-5-2021 الموافق يوم الأحد لإعطاء فرصة إلى الطلاب لتقديم الأوراق المطلوبة.

بالنسبة إلى معرفة التفاصيل المختلفة حول التقديم فإنه يكون من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالكلية، حيث أنه يجب على الطالب أن يتعرف على جميع المعلومات قبل التقديم، إضافة إلى التأكد من الأوراق التي سوف يتم تقديمها لضمان عدم حدوث خلل خلال التقديم، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على منصة أبشر .

. الضغط على تقديم الكليات العسكرية.

ثم الضغط على تقديم كلية الملك فهد الأمنية للدورة 65.

بعدها يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة والتي يجب التأكد من أن تكون صحيحة.

ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل.

بعد أن يتم مراجعة البيانات والمراسلة وتحديد موعد مقابلة شخصية.

بناء على ذلك فإنه يجب التأكد من توافر شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1442 قبل أن يتم التقديم وتجهيز الأوراق المطلوبة، ولابد أن يتم إضافة بيانات صحيحة لعدم حدوث أي مشاكل خلال التقديم.