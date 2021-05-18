خطوات التسجيل في الدورات الصيفية للمعلمين الكترونيا السعودية 1443

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إطلاق منصة تدريب المعلمين الصيفي بالمملكة العربية السعودية، التي من خلالها يلتحق المعلمين بالدورات الصيفية بالمملكة، بهدف التعزيز من المستوى المهني، ويمكن التسجيل في الدورات الصيفية للمعلمين إلكترونيًا والحصول على شهادة الدورة في نهاية كل دورة تدريبية بسهولة، اليكم في السطور التالية نوضح خطوات التسجيل في الدورات الصيفية للمعلمين الكترونيا بالمملكة العربية السعودية 1443.

خطوات التسجيل في الدورات الصيفية للمعلمين إلكترونيا

من خلال الخطوات التالية يتمكن المعلمين بالمملكة العربية السعودية من التسجيل في الدورات السعودية التابعة لوزارة التعليم السعودية، ويتم هذا على النحو التالي:

يتم الدخول إلى رابط موقع التدريب لدورات المعلمين الصيفية الرسمي.

ثم بعدها يتم الضغط على تسجيل الدخول.

ثم املأ معلومات تسجيل الدخول، مع كتابة في الخانات المخصصة لذلك اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك أكتب رمز التحقق المرئي، لتتمكن من الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

يتم البحث عن الدورات من خلال كتابة في خانة البحث إسم الدورة، والضغط على بحث.

بعدها يتم تحديد الدورة التي تتناسب معك، ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول.

تظهر أمامك شروط الدورة، يتم الموافقة عليها، حتى تتمكن من استكمال خطوات التسجيل.

كيفية طباعة شهادة الدورة الصيفية للمعلمين

بعد الانتهاء من الدورة التدريبية يتمكن المعلم من الحصول على شهادة إنهائه الدورة، وتلك الشهادة تعمل على مساعدة المعلم على الترقية والتطوير المهني، ويمكن طباعة شهادة الدورة الصيفية للمعلمين من خلال اتباع ما يلي: