موعد وشروط التقديم والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية على ابشر النفاذ الوطني الموحد

رابط تقديم وتسجيل كلية الملك خالد العسكرية لخريجي الثانوية العامة ضباط وكذلك للجامعيين على رابط منصة أبشر النفاذ الوطني المُوحد وذلك لحملة الثانوية العامة خريجي الجامعات السعودية المعتمدة للعام الدراسي 1443 وفق التخصصات المطلوبة، وكذلك شروط التسجيل والتقديم في كلية الملك خالد العسكرية وزارة الحرس الوطني، كل هذه الأمور محل تساؤل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وكذلك خريجي الجامعات من التخصصات التي تطلبها الكلية، وسنجيب من خلال هذا التقرير على جميع التساؤلات والاستفسارات لخاصة بالراغبين في الالتحاق بالكلية، هذا وتتبع الكلية وزارة الحرس الوطني السعودي.

إجراءات لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية “وزارة الحرس الوطني”

ومع بدأ الإعلان عن بدأ التقديم بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة ضباط، بدأ الاستعداد للراغبين في التقديم بكلية الملك خالد العسكرية، وكما تعودنا يبدأ التقديم والتسجيل بكلية الملك خالد بعد كلية الملك فهد الأمنية بأيام قليلة، حيث تم الإعلان عن موعد فتح باب القبول والتقديم والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية خلال فترة قريبة.

تُعلن لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية على موقعها الرسمي التابع لوزارة الحرس الوطني عن الشروط والضوابط والمعايير الواجب توافرها في الراغبين في التقديم للالتحاق بالكلية، سواء من خريجي وحملة شهادة الثانوية العامة، أو حملة الشهادات الجماعية في التخصصات التي تطلبها الكلية، وسنتناول أولا الشروط والتعليمات والأمور المتعلقة بحملة شهادة الثانوية العامة.

يبدأ فتح باب التسجيل والتقديم لخريجي الثانوية العامة ضباط يوم الثلاثاء الأول من يونيو 2021، الموافق 20 شوال 1442، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً

يتم غلق باب التقديم والتسجيل لحملة الثانوية العامة للعام الدراسي المقضي، وذلك يوم الأحد 6 يونيو 2021، الموافق 25 شوال 1442.

موعد وشروط التقديم بكلية الملك خالد العسكرية لخريجي الثانوية العامة 1442 ضباطموعد التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa للجامعيين

يبدأ فتح باب التسجيل والتقديم للجامعيين يوم الأربعاء 19 مايو، الموافق 7 شوال، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً

يتم غلق باب التقديم والتسجيل لللجامعين، وذلك يوم الأحد 23 مايو 2021، الموافق 11 شوالـ في تمام الساعة 11 صباحاً.

يجب أن يكون المتقدم لالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية سعودي الأصل والمنشأ. يُستثنى من شرط المنشأ في البند السابق من نشأ مع والده في خدمته للدولة خارج المملكة. يجب أن يتمتع الراعب في التسجيل والقبول بالكلية بحسن الأخلاق والسمعة الطيبة. يجب أن يكون المتقدم للتسجيل غير محكوم بحد شرعي، أوغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. يُشترط على الراغب في التقديم أن لا يكون متزوج بزوجة أجنبية . بخصوص عمر المتقدم للتسجيل، يجب أن لا يقل عمره عن 17 عام وفق بطاقة الهوية الوطنية، كما يجب أن لا يزيد عمره عن 22 عام وقت بداية الدراسة. اللياقة الجسمانية ويتناسب الطول مع الوزن من شروط القبول بكلية الملك خالد لعسكرية. الحد الأدنى للطول والوزن: “165 سم للطول – 52 كجم للوزن. والحد الأقصى للطول والوزن: “188 سم للطول – 95 كجم للوزن”. يُشترط على الراغب في التسجيل أن يكــون من خريجي الثانوية العامة، وحاصل على شهادة الثانويـة في “العلوم الطبيعية، أو في نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية” كما يجب أن لا يقل المعدل التراكمي العام عــن 80 %. يجب أن يكون الراغب في الالتحاق بالكلية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي المنقضي فيط 1442، بالنظام النهاري، ولن يتم قبول خريجي الأعوام السابقة. يُشترط حصول المتقدم الراغب في التسجيل على 60 درجة على الأقل في اختبارات القدرات. يُشترط أيضا الحصول على درجة لا تقل عن 60 في اختبار التحصيلي، وهي الاختبارات التي يتم إجراءها في المركز الوطني للقياس. يجب تأدية اختبارات كفايات اللغة الإنجليزية (STEP)، والتي يتم إجراءها أيضا في المركز الوطني للقياس. بعد توافر جميع الشروط السابقة يجب على الراغبين في القبول والالتحاق بالكلية اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول وهي: “المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني”. يُشترط أيضا اجتياز الكسف الطبي الصادر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل، هذا وتعتبر النتائج الخاصة بالكشف والفحص الطبي نهائية، وليس من حق المتقدم أن يُطاب بإعادة الفحص الطبي.

الاطلاع بعناية على الشروط الخاصة بالقبول قبل البدء بالتسجيل. يجب على المتقدم أن يقوم بتفعيل حساب ابشر، وذلك حتي يتمكن من الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. يفضل أن يقوم الراغب في التسجيل باستخدام متصفح انترنت اكسبلورر 8 فاعلى . يفضل استخدام المتقدم للتسجيل أجهزة الحاسب المكتبية في التسجيل. مدة عملية التسجيل تستغرق حوالي 60 دقيقة. قبل البدء في التسجيل يجب تجهيز صور لشهادة الثانوية العامة، وكذلك صورة شخصية للطالب المتقدم، ويشترط في الصورة الشخصية أن تكون ملونة وتكون بالزي الرياضي، على أن تكون خلفية الصورة بيضاء، ويتم تجهيز تلك الصور للشهادة والصورة الشخصية علىالماسح الضوئي بصيغة الصور من نوع jpg ، كما يجب أن لا يتعدى حجم الصورة الواحدة 800 كيلوبايت. يجب على القائم بالتسجيل أن يتأكد من تعبئة جميع الحقول بالبيانات الصحيحة، وفي حال تم عرض نجمة حمراء بجانب الحقل، فهذا يعني وجود خطاء في البيانات، ويجب التصحيح. يتم كتابة أحرف رمز التحقق باللغة الإنجليزية. بعد الانتهاء مما سبق يجب الضغط على كلمة تسجيل. بعد ضغط أيقونة التسجيل سيتم عرض رقم الطلب، ويجب الاحتفاظ بهذا الرقم، لأنه سيكون الرقم المستخدم في الاستعلام عن حالة الطلب. في حال عدم ظهور رقم الطلب بعد ضغط التسجيل، فهذا معناه عدم أكتمال عملية التسجيل. وأخيرا وبعد التسجيل بنجاح، سوف يتم إرسال رسالة نصية برقم الطلب على هاتفك الجوال. يمكن القيام بتعديل البيانات التي قمت بإدخالها طوال فترة فتح باب التسجيل، وذلك بقيامك بالضغط على خيار “تعديل بيانات التسجيل”. تعبئة طلب التسجيل تكون غير ملزمة للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية. يجب على القائم بالتسجيل الحرص في تعبئة الحقول بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، هذا ويتحمل المتقدم أي تبعات في حال قام بتسجيل أي بيانات غير صحيحة.

الدولة السعودية الإنشاء 3 ربيع الأول 1403هـ

18 ديسمبر 1982 النوع كلية عسكرية الدور تدريب و تعليم جزء من الحرس الوطني السعودي المقر الرئيسي الرياض، خشم العان شعار نصي تضحية إيمان فداء الموقع الرسمي الموقع الرسمي القائد الحالي محمد بن مرزوق الحبابي

“المواد الأكاديمية” تسلسل المقرّر تسلسل المقرّر 1. القرآن الكريم 10. الحاسب الآلي 2. الثقافة الإسلامية 11. الإدارة العامّة 3. اللغة العربيّة 12. القانون 4. اللغة الإنجليزيّة 13. الاقتصاد 5. الرِّياضيات 14. علم النفس 6. الفيزياء 15. علم الاجتماع 7. الكيمياء 16. مهارات التواصل (مدخل الإعلام1، 2) 8. الأحياء 17. التاريخ (1) و(2) 9. الجغرافيا (1) و (2) “المواد العسكرية” تسلسل المقرّر تسلسل المقرّر 1. تدريب حركات المشاة 12. هندسة الميدان 2. الأسلحة (خفيفة ومتوسطة) 13. النظم العسكريّة وإدارة الأفراد 3. الصحة العامّة والإسعافات الأوليّة 14. الاستخبارات 4. الخريطة والملاحة البريّة 15. خدمات إسناد القتال 5. قواعد وأصول المخابرة 16. واجبات الأركان 6. المهارات الفرديّة 17. الحرب النوويّة والجرثوميّة والكيماويّة 7. المهارات المتقدِّمة 18. طرق التّدريب 8. التكتيك الخفيف (المشاة الخفيفة) 19. القيادة (1) و (2) 9. التكتيك الآلي 20. نيران الإسناد 10. الدوريّات (حروب خاصّة) 21. الأمن (أمن داخلي وأمن منشآت) 11. القتال في المناطق المبنيّة للتواصل مع كلية الملك خالد العسكرية رقم الهاتف وصندوق والرمز البريدي هاتف : 00966112520011 صندوق البريد : 22140 الرمز البريدي : 11495 البريد الإلكتروني : [email protected] العنوان الوطني (واصل) : الحرس الوطني وحدة الكلية

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المملكة العربية السعودية مقررات الكليةمقررات الكليةللتواصل مع كلية الملك خالد العسكرية رقم الهاتف وصندوق والرمز البريدي يتم صرف مكافأة توازي نصف الراتب الأساسي للملازم.

تقو الكلية بتحمل جميع النفقات الدراسية بمختلف أنواعها وفي شتى المجالات.

تقوم الكلية بتأمين السكن والإعاشة، وذلك طوال فترة وجود الطالب بالكلية طبقاً للحالات والظروف التدريبية والإدارية.

تقوم الكلية بتوفير وتأمين الزي العسكري، وكذلك جميع الملابس الرياضية، هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الخاصة بالتنظيف والغسيل وأعمال الخياطة.

تقوم الكلية بتأمين التجهيزات العسكرية التي تخدم مختلف الأغراض التدريبية

تتحمل الكلية جميع النفقات الخاصة بالعلاج والعناية الطبية، سواء داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها. طبيعة الدراسة في كلية الملك خالد العسكرية يوميات طالب مميزات طلاب وخريجي كلية الملك خالد العسكريةطبيعة الدراسة في كلية الملك خالد العسكرية يوميات طالب وبذلك نكون قد قمنا باستعراض جميع الشروط والضوابط الخاصة بالتقديم والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بغرض القبول والالتحاق بالكلية لخريجي الثانوية العامة من حملة شهادات الثانوية العامة للعام الدراسي المُنقضي 1442، وكذلك التعليمات الصادرة عن لجنية القبول والتسجيل بالكلية، والخاصة بعميلة التسجيل، وسنتناول من خلال موضوعنا القادم كافة الأمور المتعلقة بشروط وضوابط والتخصصات المطلوبة للجامعيين الراغبين في الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية.

شروط القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة ضباط “حملة شهادة الثانوية”التعليمات والإرشادات الخاصة بالتسجيل لحملة شهادة الثانويةمعلومات كلية الملك خالد العسكرية