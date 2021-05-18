الكويت والبحرين تستنكران إساءات وزير الخارجية اللبناني

توالت الإدانات الخليجية، الثلاثاء، إزاء الإساءة التي صدرت عن وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، وقوبلت باستنكار واسع، داخليا وخارجيا، نظرا إلى تنافيها مع اللباقة الديبلوماسية، وإضرارها بعلاقات بيروت مع المحيط الخليجي والعربي.

والثلاثاء، أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن استنكارها الشديد لما تضمنته التصريحات المسيئة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خلال مقابلة تلفزيونية تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون.

وأكدت المنامة، أن تلك التصريحات المستهجنة "تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني".

وردا على التصريحات المسيئة، فقد قامت وزارة الخارجية البحرينية باستدعاء لبنان لدى البحرين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تضمنت رفض المنامة واستنكارها للتصريحات المسيئة.

وفي المنحى نفسه، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن استنكارها واستهجانها الشديدين لما صدر عن وهبة، واصفة إياه بالإساءة البالغة تجاه دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن نائب وزير الخارجية الكويتي، السفير مجدي الظفيري، استدعى القائم بأعمال السفارة اللبنانية، هادي هاشم، وسلمه مذكرة احتجاج.

وأضاف المصدر أن المذكرة تضمنت استنكار الكويت لتلك الإساءة التي تتنافى مع العلاقة التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الثلاثاء، عن "استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية" التي أدلى بها وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، كما استدعت السفير اللبناني لدى الإمارات.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أنها استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، و"سلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات"، وفق ما ذكرت وكالة وام.

واستدعت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، السفير اللبناني لدى الرياض، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بخصوص الإساءات الصادرة عن وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إنها "تندد وتستنكر بشدة" ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني، من "إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون"، وفق ما ذكرت وكالة واس.

وأضافت "نظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين، فقد استدعت الوزارة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة، للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني. وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية".