الأمم المتحدة تدعو الرباعية إلى إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط

وقالت ديكارلو، خلال فعالية مخصصة لدعم البرلمانيين للقضية الفلسطينية، بحسب "سبوتنيك": "يجب على المجتمع الدولى أن يبذل قصارى جهده لنزع فتيل الموقف، من خلال دعوة الأطراف إلى إنهاء الأعمال العدائية وتحديد مسار للمفاوضات".
وأضافت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية: "يجب على جميع اللاعبين الدوليين المعنيين، بما فى ذلك "اللجنة الرباعية للشرق الأوسط"، بذل كل ما فى وسعهم لبث الحياة فى عملية السلام، التى هى السبيل الوحيد لحل عادل ومستدام".
هذا وكانت المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية فى القدس قد بدأت، منذ نحو شهر، بسبب اعتزام إسرائيل طرد عائلات فلسطينية من منازلها فى حى الشيخ جراح فى القدس الشرقية، إضافة إلى الإجراءات التعسفية فى محيط المسجد الأقصى، واقتحام المستوطنين لباحاته.
ومنذ 9 أيام، تصاعدت حدة التوتر، بعد أن أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه إسرائيل، ردا على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين فى حى الشيخ جراح بالقدس.
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