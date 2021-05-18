الداخلية تعلن موعد بدء اشتراط التحصين لدخول المنشآت الحكومية والمناسبات ولأنشطة

موعد بدء اشتراط التحصين، أعلنت منذ قليل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، عن موعد تفعيل شرط التحصين ضد فيروس كورونا، لدخول المنشآت الحكومية والمناسبات والأنشطة، وكانت المملكة العربية السعودية قد اتخذت العديد من الاجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ولتجنب انتشار الفيروس في المملكة العربية السعودية، ومن هذه الإجراءات ما تم الإعلان عنه مؤخراً عن اشتراط التحصين، كشرط أساسي لدخول المنشآت الحكومية، ومن لم يأخذ التطعيم قبل الموعد المحدد، لن يستطيع دخول هذه الأماكن سواء كانت تعليمية أو رياضية أو ترفيهية، وفيما يلي نستعرض معكم موعد بدء اشتراط التحصين، وما هي الأماكن المحظور دخولها ما لم تأخذ العقار.

موعد بدء اشتراط التحصين

يسري هذا القرار بدايةً من يوم الأحد 22\12\1442 هجرياً الموافق 01\08\2021 ميلادياً.

أي نشاط ترفيهي أو ثقافي أو اقتصادي أو تجاري أو رياضي.

أي مناسبة علمية أو ثقافية أو اجتماعية أو ترفيهية.

المنشآت سواء كانت حكومية أو خاصة.

المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة.

وسائل النقل العام.

عودة حضور المعلمين والمعلمات وكذلك أعضاء هيئة التدريس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك عن طريق بروتوكول مشترك بين وزارتي التعليم والصحة.

تقوم وزارتي التعليم والصحة بتحديد الفئات العمرية المستهدفة للطلاب.

يتم استخدام تطبيق توكلنا لمعرفة ما إذا كان الشخص تلقى التحصين أم لا.

الأنشطة والمجالات غير المسموح دخولها بدون اشتراط التحصينوزارة الداخلية

تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين السعوديين والمقيمين، من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأن هذا القرار جاء لحماية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ولن يسمح لأي شخص بدخول المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والمنشآت التعليمية وغيرها من أماكن الترفيه والمناسبات لمن لم يثبت أنه قد أخذ لقاح ضد كورونا.